Vinicius, 26 años, sobre su infancia: "Mi abuela marcó mi vida. Dormía muchas veces con ella en una casa muy pequeña"

Aunque Vinicius Jr. brilla en la élite del fútbol mundial, no atraviesa su momento más sencillo. Tras ser expulsado en el reciente duelo contra el Villarreal y sumirse en una etapa delicada con el Real Madrid, el extremo encuentra su refugio y su motor principal muy lejos de los focos y la presión del Santiago Bernabéu.

En medio de la tormenta deportiva, su memoria le devuelve a una habitación diminuta en sus orígenes, donde aprendió lo que significa la verdadera resistencia.

En una íntima entrevista, el atacante no pudo contener las lágrimas al recordar a su abuela Nilza, la mujer que vertebró su vida.

En São Gonçalo, una de las zonas más desfavorecidas del estado de Río de Janeiro, ella fue el pilar de un hogar sostenido a duras penas por su madre, sus hermanos y una abuela incombustible, mientras su padre se veía obligado a buscarse la vida lejos.

"Es una persona fundamental en mi historia. Viví con ella hasta los 16 años", rememoraba Vinicius con la voz quebrada. "Su casa era tan pequeña que tuve que dormir a su lado muchísimas noches".

Para aquel niño, el fútbol no era un pasatiempo, sino la única vía de escape en un entorno marcado por la marginalidad. Una realidad que ya subrayó tiempo atrás al recibir el premio The Best, cuando confesó haber pasado su infancia "viendo de cerca la pobreza y el crimen".

En medio de ese paisaje hostil, Nilza hizo incontables sacrificios para que su nieto pudiera perseguir el sueño de la pelota.

Hoy, cuando las críticas y la frustración aprietan sobre el césped, recordar esos inicios le otorga perspectiva. El jugador reconoce que su éxito y su capacidad para reponerse de los golpes deportivos solo cobran sentido real cuando puede compartirlo con quienes le apoyaron cuando no había garantías de nada.

"Me quedo sin palabras… verla feliz no tiene precio", ha llegado a confesar el futbolista, mostrando su lado más vulnerable y consciente del paso del tiempo. "Intento estar con ella y aprovechar cada instante siempre que me es posible, porque sé que, tarde o temprano, las personas tienen que marcharse".

Una lección de arraigo de quien, mucho antes de enfrentarse a la feroz exigencia europea, aprendió a luchar agarrado a la mano de su abuela en el cuarto más estrecho de la favela.