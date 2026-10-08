La Selección de 2010 vs. la de 2026: dos estrellas del mundo y el debate abierto sobre cuál es la mejor generación de España

Decía Yeremy Pino a EL ESPAÑOL al comienzo de la reciente concentración de su Selección que "es muy joven y quiere comerse el mundo, y queremos ser la mejor generación de España". La comparación es obvia: los campeones del mundo de 2026 frente a los de 2010.

Dieciséis años separan las dos estrellas de la camiseta. La primera llegó en Johannesburgo, con un grupo que convirtió el toque en una forma de dominar. La segunda, en Nueva Jersey, con un equipo que suma presión, verticalidad y una solidez casi absoluta. ¿Cuál de las dos generaciones es la mejor?

El equipo de Luis de la Fuente cerró este último parón internacional con la remontada en Split (1-2), gracias a un doblete de Mikel Merino desde el banquillo.

Con ese triunfo, España suma 43 partidos oficiales consecutivos sin perder: 36 victorias y siete empates, con 111 goles marcados y solo 31 recibidos.

En ese recorrido hay una Nations League, una Eurocopa y un Mundial. La final de la Nations League de 2025, perdida en los penaltis ante Portugal, cuenta como empate.

Los 43 partidos oficiales sin perder de la España de Luis de la Fuente. Diseño: Deportes EE

Si se suman los amistosos, la serie es de 42 encuentros, porque el último tropiezo fue un 0-1 ante Colombia en un amistoso de marzo de 2024.

En cualquiera de los dos cómputos se trata de un récord mundial. Contando todos los partidos, la marca anterior era de Italia, con 37 entre 2018 y 2021. En competición oficial, el registro italiano se quedaba en 31.

La generación de 2010 también tuvo su racha mítica: 35 partidos sin perder entre febrero de 2007 y junio de 2009, con 32 victorias y tres empates.

Llegó a encadenar 15 triunfos seguidos, todavía récord de la Selección. Aquella serie se rompió en la semifinal de la Copa Confederaciones, cuando Estados Unidos ganó 0-2.

Las rachas invictas más de la historia en el fútbol de selecciones. Diseño: Deportes EE

Dos dinastías

El palmarés es el primer argumento de quienes defienden a la España de 2010. Con Luis Aragonés en el banquillo ganó la Eurocopa de 2008. Ya con Vicente del Bosque llegaron el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Fue la primera selección capaz de encadenar tres grandes torneos.

La generación actual ha seguido un camino muy parecido. Ganó la Nations League en 2023, la Eurocopa en 2024 y el Mundial en 2026, y perdió en los penaltis la final de la Nations League de 2025.

De la Fuente ha jugado cuatro torneos y ha llegado a cuatro finales. Con tres títulos es ya el seleccionador más laureado de la historia de España, y la Federación ha ampliado su contrato hasta 2032.

Dos ciclos, dos dinastías. Diseño: Deportes EE

En Austria y Suiza, España sumó cinco victorias y un empate, el de los cuartos ante Italia, que se resolvió en los penaltis. Marcó 12 goles, encajó tres, David Villa fue el máximo goleador con cuatro tantos y Xavi Hernández recibió el premio al mejor jugador.

Dieciséis años después, en Alemania, la Selección ganó sus siete partidos, algo que ningún equipo había logrado en una Eurocopa. Firmó además 15 goles, el récord del torneo, y por el camino derrotó a cuatro campeones del mundo: Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Rodri fue elegido mejor jugador y Lamine Yamal, mejor joven.

Eurocopa 2008 vs. Eurocopa 2024. Diseño: Deportes EE

Mundial 2010 vs. Mundial 2026. Diseño: Deportes EE

En los Mundiales, la diferencia más clara está en la portería contraria. La España de Sudáfrica marcó solo ocho goles, la cifra más baja de un campeón en la historia, y cinco de ellos fueron de Villa. Empezó perdiendo ante Suiza y ganó sus cuatro eliminatorias por 1-0.

La de 2026 no perdió ningún partido: marcó 14 goles, encajó uno y dejó la portería a cero en siete de sus ocho encuentros. Unai Simón estuvo 649 minutos sin recibir un gol, la mejor racha de la historia de la competición. Las dos finales acabaron 1-0 en la prórroga: Iniesta marcó en el minuto 116 y Ferran Torres, en el 106.

Cara a cara

En el banquillo, Del Bosque es el técnico que más partidos ha dirigido a España (114), con un 76% de victorias. De la Fuente supera ese porcentaje y en sus 54 partidos solo ha perdido dos.

En la portería, Casillas y Unai Simón ganaron el Guante de Oro de su Mundial con 29 años. El de 2010 detuvo un penalti decisivo en cuartos ante Paraguay. El de 2026 encajó la mitad de goles.

En defensa, la experiencia de Carles Puyol, autor del gol de cabeza que eliminó a Alemania en semifinales, se mide con la precocidad de Pau Cubarsí, elegido mejor jugador joven del Mundial con 19 años.

Cara a cara de las dos mejores Españas Diseño: Deportes EE

En el pivote, el joven Busquets de 2010 era un muro silencioso. Rodri, en cambio, se llevó el Balón de Oro del torneo y completó más pases por cada 90 minutos que nadie en un solo Mundial.

Xavi marcó la época con más de 500 pases completados en un Mundial, y Pedri ha heredado su papel de director de juego. Iniesta, segundo en el Balón de Oro de 2010, firmó el gol más importante de la historia de España.

Lamine Yamal, segundo en 2025, ya es el futbolista más joven en ganar una Eurocopa y un Mundial. En el área, Oyarzabal igualó los cinco goles de Villa en un Mundial.

Y en el papel de revulsivo, el pase de Cesc Fàbregas en Johannesburgo tiene hoy su equivalente en los goles de Merino.

Cara a cara de las dos mejores Españas Diseño: Deportes EE

La élite en cifras

Si se suman las fases finales de cada ciclo, el actual sale ganando en casi todo. La generación de 2010 ganó el 79% de sus partidos en tres grandes torneos y la de 2026, el 93% en dos.

La media goleadora sube de 1,68 a 1,93 tantos por partido, mientras que en defensa ambas encajan prácticamente lo mismo (0,32 frente a 0,33).

Solo en la clasificación para el Mundial vence la España de 2010: logró un pleno de diez victorias, mientras que la actual cedió un empate ante Turquía.

Rendimiento en grandes torneos y clasificaciones. Diseño: Deportes EE

El sistema Elo, que pondera cada resultado según el rival y la importancia del partido, también se inclina hacia el presente. España alcanzó el pasado 4 de octubre 2.282 puntos, la mejor puntuación de una selección en la historia, por delante de la Hungría de 1954 y la Alemania de 2014.

El techo de la generación de 2010 fueron 2.165 puntos, alcanzados la noche de la final de Johannesburgo.

La selección con la mejor puntuación Elo de la historia Diseño: Deportes EE

En los premios individuales, la balanza es más compleja. Los campeones de 2010 llevaron a un español al podio del Balón de Oro cinco años seguidos: Fernando Torres, tres veces Xavi y dos Iniesta. Pero ninguno lo ganó, en plena era de Messi y Cristiano Ronaldo.

La generación actual ya tiene el de Rodri en 2024 y el segundo puesto de Lamine en 2025. Y tiene seis nominados para la gala del 26 de octubre.

España en el podio del Balón de Oro Diseño: Deportes EE

Un debate abierto

Los partidarios de 2010 tienen argumentos de peso: tres grandes consecutivos, una revolución de estilo y una base de jugadores de élite, ya que ocho de los once titulares de la final de Johannesburgo habían ganado la Copa de Europa con sus clubes.

En el equipo de De la Fuente, solo tres. Además, Casillas no recibió ni un gol en los diez partidos de eliminatoria que jugó en la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012.

Los defensores del presente responden con la racha invicta más larga de la historia, el mejor Elo, un Mundial sin derrotas y una Eurocopa perfecta, además de un gol más repartido: siete goleadores distintos en el último Mundial, por tres en Sudáfrica.

Hay matices: el Mundial de 48 selecciones añadió una ronda y rivales menores, y una Nations League no pesa como una Eurocopa.

Pero hay un factor que la generación de 2010 ya no puede igualar: el tiempo. La plantilla actual es más joven (26,7 años de media, por 27,7 entonces), Lamine y Cubarsí tienen 19 años y el seleccionador tiene contrato hasta 2032.

La de 2010 cerró su ciclo con tres títulos. La de 2026 lleva tres y sigue escribiendo. Quizá el debate no se resuelva hoy, sino cuando esta España descubra hasta dónde llega.