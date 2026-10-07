López Vallejo, psicólogo: "Mikel Merino resume los valores del deportista perfecto. Es un tío que ayuda y que pone las pilas"

Mikel Merino volvió a vestirse de héroe con la camiseta de la selección española tras firmar un doblete decisivo en la espectacular remontada frente a Croacia en la Nations League.

Más allá de su brillante rendimiento futbolístico y de su idilio con los momentos límite, el centrocampista navarro se ha consolidado como la piedra angular del ecosistema humano que sostiene a la Selección.

Su relevancia trasciende lo estrictamente táctico: en el vestuario dirigido por Luis de la Fuente, Merino encarna la cúspide del compromiso y del liderazgo silencioso.

Así lo atestigua Javier López Vallejo, psicólogo deportivo del combinado nacional, quien no escatima en elogios al analizar la figura del medio del Arsenal. Para el técnico pamplonés, la conducta y actitud de Merino son el reflejo de un entorno familiar asentado sobre sólidos principios morales:

"Él resume todos los valores que tiene el perfecto deportista de verdad, tanto a nivel individual de compromiso, resiliencia y capacidad de esfuerzo, como a nivel grupal de buen compañero. Es un tío que ayuda, es un tío que pone las pilas y es un tío que exige", dice en una entrevista reciente en el podcast Los Fulanos.

Una de las virtudes más apreciadas por el cuerpo técnico es su impecable gestión emocional ante situaciones complejas, especialmente cuando le ha tocado asumir un rol secundario sobre el terreno de juego.

Lejos de exteriorizar frustración durante los periodos en los que disfrutó de menos minutos, su comportamiento sirvió de guía para los integrantes más jóvenes del grupo.

MIkel Merino, felicitado tras el gol de la remontada ante Croacia. REUTERS

"Fíjate si hay alguien que podía haber estado molesto de jugar poco era Mikel Merino; ni una mala cara, aceptando el rol y poniendo su talento individual al servicio del grupo", enfatiza López Vallejo, agregando que "para los chavales jóvenes hablar está muy bien, pero lo que arrastra es el ejemplo".

De hecho, el propio psicólogo lo señala internamente como el futbolista que más apoya a sus compañeros y como un firme candidato a ocupar los banquillos en el futuro.

El equilibrio entre una ambición personal voraz y la prioridad absoluta del colectivo resulta exigente en la alta competición. Sin embargo, Merino ha demostrado una madurez encomiable para anteponer siempre el bienestar del equipo.

Esa fe inquebrantable en sus virtudes llevó a la expedición técnica a mantener una confianza ciega en su recuperación durante los momentos difíciles marcados por los problemas físicos.

"A Mikel merece esperarle todo lo que toda una vida se puede esperar", asevera el psicólogo. Su actuación estelar ante Croacia no es sino la confirmación futbolística de un jugador cuyo verdadero impacto reside en la impecable fuerza mental y humana que contagia a todo un país.