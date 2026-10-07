Josan Ferrández, futbolista del Elche, detenido tras una denuncia de su pareja por presuntos malos tratos

José Antonio Ferrández Pomares, conocido deportivamente como Josan y actualmente uno de los capitanes de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, ha sido arrestado por las fuerzas de seguridad tras una denuncia presentada por su pareja por presuntos delitos de malos tratos en el ámbito doméstico.

La intervención policial tuvo lugar en el término municipal de Callosa de Segura, en la provincia de Alicante, donde se procedió a la detención del jugador a última hora del martes.

Tras la instrucción de las primeras diligencias, el atacante pasó la noche bajo custodia y permaneció a lo largo de la mañana en los calabozos de los Juzgados de Orihuela, a la espera de comparecer ante la autoridad judicial competente.

El futbolista franjiverde ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia oriolano con competencias en Violencia sobre la Mujer para prestar declaración y esclarecer las acusaciones formuladas en su contra.

En esta comparecencia, el magistrado instructor y la representación del Ministerio Fiscal evaluarán los indicios recabados en el atestado policial para determinar la situación procesal del jugador y la posible adopción de medidas cautelares de alejamiento o protección.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en la entidad ilicitana y en su masa social, al tratarse de uno de los futbolistas más representativos y veteranos de la entidad.

Un referente del vestuario ilicitano

A sus 36 años, Josan afronta su décima temporada en el Elche CF, conjunto al que se incorporó a principios de 2018 y con el que recientemente prolongó su contrato hasta junio de 2027.

Natural de Crevillente, el extremo derecho se ha consolidado a lo largo de este ciclo como un referente dentro del vestuario, ostentando la capitanía y superando la cifra de 280 partidos oficiales con la elástica franjiverde.

Josan Ferrández, tras cumplir 150 partidos con el Elche. Elche CF

Su trayectoria incluye participaciones clave en los ascensos a Primera División y la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

El club del Martínez Valero, que sigue de cerca la evolución del procedimiento a través de sus servicios jurídicos, se mantiene a la espera de conocer las resoluciones judiciales definitivas antes de determinar los siguientes pasos a nivel disciplinario o deportivo con el futbolista.

Mientras tanto, el proceso sigue los cauces legales establecidos en los tribunales alicantinos para dilucidar la veracidad de los hechos denunciados.