El exfutbolista Ramón Vega desafía a Infantino y quiere presentarse a las elecciones a la presidencia de la FIFA

Puede que a Gianni Infantino le haya salido un potencial rival para las elecciones a la presidencia de la FIFA que se celebrarán en marzo de 2027 en Rabat. El exfutbolista Ramón Vega confirmó su intención de presentarse a los comicios para alcanzar el trono del organismo rector del fútbol.

"Me presento como candidato porque mi vida me ha preparado para servir al deporte", escribió en el comunicado en el que confirmaba su seria intención de entrar en la carrera electoral.

A sus 55 años, el suizo se ha convertido en la primera persona que muestra firmemente su intención de desafiar a Infantino en las urnas.

El escándalo provocado por el estrepitoso fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise por el que Infantino quiso, sin previo aviso, poner una parte de las competiciones del organismo en manos privadas a través de una nueva sociedad ha hecho que el actual presidente viva sus momentos más delicados al frente de la FIFA.

Esta situación quiere ahora aprovecharla Vega para encontrar los apoyos suficientes en busca de un cambio radical.

"Me presento para reunificar a la familia del fútbol mundial, impulsar una reforma genuina y duradera, modernizar la FIFA para el siglo XXI, restaurar la estabilidad y la credibilidad, y reconstruir la confianza que nuestro deporte necesita con urgencia", aseguró.

Una larga historia

Exfutbolista de la selección suiza, inició su carrera profesional en el Grasshoppers a principios de la década de los 90. Allí militó seis temporadas hasta que en 1996 puso rumbo a Italia para jugar en el Cagliari.

Posteriormente militó en otros clubes como el Tottenham, el Celtic y el Watford antes de colgar las botas en el Créteil francés. Defensor contrastado, ganó una Copa de la Liga en Inglaterra, una Copa en Suiza, tres veces la Liga helvética, además de una Copa de la Liga, la Copa y la Liga en Escocia.

No es la primera vez que el nombre de Ramón Vega aparece como aspirante a la presidencia de la FIFA. Ya en 2015 intentó formar una candidatura tras la suspensión de Joseph Blatter que no llegó a buen puerto.

En 2019, en las siguientes elecciones, anunció que iría contra Infantino, pero no consiguió el apoyo suficiente para dar el paso. Lo mismo le sucedió en 2022.

Para poder llegar al siguiente nivel y ser un candidato real, Vega necesita recabar el apoyo de al menos cinco federaciones de las 221 que forman parte de la FIFA. Ahora, tendrá que presentar toda la documentación necesaria antes del 18 de noviembre.