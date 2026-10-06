El Getafe calma los ánimos con el posible fichaje de Dani Carvajal: "De momento es humo, era una broma"

El posible fichaje de Dani Carvajal por el Getafe CF no parece que esté tan cerca. Al menos, eso es lo que se deduce de las palabras del presidente Ángel Torres, que se desdijo de una manera extraña horas después de haber confirmado los contactos entre el club y el futbolista.

El máximo mandatario azulón confirmó en la plataforma DAZN que el exjugador del Real Madrid había pasado reconocimiento médico: "Estamos en ello. El mister me estaba pidiendo un banda, no encontrábamos. A ver si un carrilero le vale. Falta que LaLiga y yo lleguemos a un acuerdo. Ha pasado reconocimiento médico y todo".

Estas declaraciones generaron rápidamente un gran revuelo, ya que Dani Carvajal se encontraba todavía sin equipo desde que a finales del pasado curso finalizó su contrato con el Real Madrid.

Ángel Torres, presidente del @GetafeCF, en exclusiva en #TRENDING sobre el fichaje de Dani Carvajal 💣💣💣 "Falta que LALIGA y yo lleguemos a un acuerdo. Ha pasado el reconocimiento médico. El míster me pidió un jugador de banda" 🔵 https://t.co/a15xQMHSV2 — DAZN España (@DAZN_ES) October 6, 2026

Sin embargo, pese a que los contactos entre ambas partes existen, el propio Ángel Torres se encargó de bajar el suflé y alejar repentinamente la posibilidad de que Dani Carvajal firme en las próximas horas como nuevo futbolista azulón.

"Nada. ¿Qué queréis que sepamos? No, no va a venir. ¿Por qué va a venir?", comentó Torres a las preguntas de los periodistas que se habían citado en el Coliseum para tratar de recoger reacciones.

Cuestionado sobre que había sido él mismo quien había confirmado el interés del Getafe en el futbolista, y que había afirmado además que había pasado el reconocimiento médico, el presidente respondió: "Ya, pero de broma".

E insistió en que la posibilidad de cerrar un acuerdo entre el futbolista y el club azulón está todavía muy lejana: "De momento es humo, a ver, no puedo decir otra cosa".

Sí están en contacto

Pese a la contradicción de Ángel Torres en apenas unas horas alegando que se había tratado de una "broma" ante los medios de comunicación, el presidente sí que confirmó que ha hablado con el futbolista para conocer de primera mano su situación.

"Le he preguntado cómo está, cómo está con su lesión, y dice que nada, que está dispuesto para jugar", comentó sobre las conversaciones entre ambos.

"El Getafe también está ilusionado si viene, eso está claro. Es madrileño y es un buen tío", confirmó el máximo mandatario azulón.

Sobre si LaLiga permitiría inscribir al defensa, señaló que "eso es lo primero que hay que ver". Y, cuando le plantearon que esa respuesta apuntaba a algo más que una broma, aludió a otras opciones del mercado: "No, hombre. Hay muchos futbolistas libres. Parejo, Sergio Ramos... Muchos".