Dani Carvajal, sin equipo desde que abandonó el Real Madrid, negocia su fichaje con el Getafe

El mercado de fichajes de La Liga ha vivido una sacudida mayúscula con una operación de enorme impacto en el fútbol madrileño. Dani Carvajal negocia su incorporación inmediata al Getafe CF tras permanecer sin equipo desde que concluyó su vinculación contractual con el Real Madrid el pasado 30 de junio.

Según ha adelantado el diario ABC. El veterano lateral diestro, que ejerció como capitán del conjunto blanco hasta su salida este mismo verano, podría recalar en el Coliseum como agente libre para reforzar el proyecto que encabeza José Bordalás. A sus 34 años, el defensa de Leganés ha optado por la paciencia tras cerrar una trayectoria legendaria de más de una década en el Santiago Bernabéu.

A lo largo del último periodo estival recibió diversas propuestas millonarias procedentes de ligas exóticas, pero descartó esas vías con el objetivo prioritario de continuar compitiendo al más alto nivel en el fútbol continental y preservar su residencia en la Comunidad de Madrid, donde su entorno familiar se encuentra plenamente establecido.

Durante los últimos tres meses, Carvajal se ha ejercitado de manera rigurosa en solitario para conservar el tono muscular y el ritmo competitivo.

Al tratarse de un futbolista en paro federativo, la reglamentación deportiva le permite comprometerse e inscribirse con cualquier club profesional con la temporada ya iniciada, siempre que la entidad solicitante disponga de fichas libres en su primer equipo, un requisito que la directiva azulona cumple en estos momentos.

Dani Carvajal, en un Sevilla - Real Madrid de Liga. EFE

La consumación del fichaje se encuentra condicionada al cierre satisfactorio de dos aspectos clave. En primer lugar, la directiva presidida por Ángel Torres trabaja minuciosamente para estructurar un salario que satisfaga al futbolista y que, al mismo tiempo, encaje con pulcritud dentro de los márgenes del control financiero y el límite salarial que impone La Liga.

En segundo término, el jugador deberá superar un exhaustivo examen médico que evalúe minuciosamente el estado de su rodilla derecha tras la grave lesión articular padecida a finales de 2024.

Para el planteamiento táctico de Bordalás, la llegada de un futbolista de la talla de Carvajal supondría un salto de jerarquía descomunal dentro de la caseta y una garantía de solvencia para la banda diestra.

Su carácter ganador y su dilatado palmarés encajan a la perfección con la mentalidad competitiva que exige el cuerpo técnico. Ambas partes mantienen contactos fluidos con la intención de ultimar los detalles pendientes y sellar formalmente una incorporación histórica para el conjunto del sur de la capital.