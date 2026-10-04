Rafinha Alcántara, exfutbolista: "Con 17 años, mi padre me rodeó de profesionales y cuidé mi dinero. Así, retirarse es fácil"

La transición tras colgar las botas suele representar un precipicio para multitud de deportistas de élite. Sin embargo, el exjugador del FC Barcelona Rafa Alcántara ha abordado su retirada a los 33 años con notable serenidad, fundamentada en una sólida estrategia financiera planificada desde sus inicios profesionales.

En una reveladora entrevista en el pódcast 1000 Maneras Podcast, bajo el título "Lo que nadie te cuenta de cumplir tu sueño - Rafa Alcántara", el hispanobrasileño repasa sus aprendizajes sobre finanzas, patrimonio y emprendimiento empresarial.

La clave de su tranquilidad económica comenzó en la adolescencia gracias al criterio de su padre, Mazinho. "Con 17 años mi padre fue inteligente al ponerme rodeado de profesionales que me explicaron las cosas, un contrato de fútbol como la parte de las finanzas, la gestión patrimonial", rememora Rafinha.

Esa guía temprana incluyó lecciones contra la ostentación: "Tu primer coche que vas a comprar, tú no necesitas un mega coche, necesitas el coche que puedes comprar; no tienes que aparentar nada", señala el deportista.

Esta previsión resultó decisiva cuando las lesiones forzaron su adiós al césped: "Sabiendo que he tenido ese cuidado patrimonial para no preocuparme de mi futuro, entonces esa decisión de parar es mucho más fácil", enfatiza.

Paralelamente a su carrera futbolística, la inquietud emprendedora de Alcántara afloró pronto, impulsada por sus periodos de convalecencia. Con 22 años y tras sufrir su primera lesión grave de rodilla, invirtió en un gimnasio de artes marciales.

Aunque no obtuvo el éxito esperado, lo asumió constructivamente: "Fue la primera inversión que no estás preparado y no salió muy bien, pero que ya te da un aprendizaje... No lo tomo como algo malo sino como una enseñanza", aclara.

Rafinha Alcántara, cuando jugaba en el FC Barcelona. FC Barcelona

Posteriormente apostó por la hostelería con el restaurante brasileño La Carioca, proyecto que supera ya los ocho años. Más tarde fundó una compañía de flipping inmobiliario junto a su mujer arquitecta.

Sobre el sector inmobiliario advierte que el principal fallo es "comprar caro". "En el caso de la empresa de flipping la compra es muy importante porque te dará el margen".

Tras su retirada, ha lanzado la firma RFJ Capital para ofrecer asesoramiento integral a jóvenes talentos. Rafinha advierte sobre los peligros económicos en el fútbol, donde "el 70% ya no tienen lo que han conseguido" al cabo de los años.

Sostiene que los canteranos pierden la noción del valor monetario porque "si preguntas al 98% de los futbolistas si no cobrases pero pudieses jugar en la élite por un tiempo, lo aceptarían 100%".

Por ello, alerta ante la proliferación de "tiburones o malintencionados que pueden estropear tu carrera" en un negocio multimillonario, reafirmando la necesidad de la educación financiera.