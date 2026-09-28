'Pichu' Cuéllar, hospitalizado tras desplomarse una estructura en la ciudad deportiva del Mallorca

Susto importante el que se ha llevado el Mallorca en la jornada de este lunes. El 'Pichu' Cuéllar tuvo que ser trasladado a un hospital después de sufrir una "herida de consideración en la cabeza" como consecuencia del desplome de una estructura de gran tamaño que formaba parte de la decoración del comedor de la Ciutat Esportiva Antonio Asensio, según comunicó el propio club.

El guardameta asturiano, que había sido suplente en el encuentro disputado este domingo ante el Almería en Son Moix, saldado con triunfo visitante por 0-1, acudió al comedor una vez finalizado el entrenamiento. Fue allí donde se produjo el accidente.

El Mallorca explicó que Cuéllar fue evacuado a un centro hospitalario para recibir atención médica y permanecerá "en observación las próximas 24 horas".

De acuerdo con la información publicada por medios de comunicación de Mallorca, el futbolista se encuentra en buen estado, aunque su participación en el próximo compromiso liguero está en duda.

El conjunto balear visitará el 4 de octubre al Girona en Montilivi y la evolución del portero durante las próximas horas determinará si puede estar disponible para ese encuentro.

En caso de que Cuéllar no pueda jugar, Luis García afrontaría el partido con Arnau Tenas como único guardameta del primer equipo disponible, ya que Bergström se encuentra concentrado con la selección de Finlandia. Ante esta situación, Toni Dols y Nil Torreguitart serían los encargados de completar la convocatoria.