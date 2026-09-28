Liam Gallagher desvela el posible castigo al Manchester City: "Recibiremos una multa y una prohibición"

El "Juicio del Siglo" en el fútbol inglés ha llegado a su primer gran punto de inflexión. Tras varios años de investigaciones y especulaciones, el Manchester City ha sido declarado culpable por una comisión independiente de 114 de los 115 cargos a los que se enfrentaba por incumplir las normativas del Fair Play financiero de la Premier League.

Sin embargo, mientras el mundo del fútbol elucubra sobre castigos históricos, el cantante Liam Gallagher, reconocido líder de la banda Oasis y acérrimo seguidor de los citizens, ha salido a la palestra para restar importancia al asunto y revelar lo que él considera información privilegiada sobre el futuro de su club.

Las infracciones por las que la entidad de Manchester ha sido condenada se remontan a un largo período comprendido entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018. Durante esa década, el club no habría proporcionado información financiera precisa, ocultando supuestamente detalles sobre los pagos a jugadores y entrenadores, además de no cooperar con las investigaciones posteriores.

Ante la magnitud de la resolución, la prensa británica y las aficiones rivales han comenzado a exigir y especular con las peores consecuencias posibles: desde un descenso administrativo a divisiones inferiores, pasando por la pérdida masiva de puntos, hasta la histórica retirada de los títulos conseguidos en esos años.

No obstante, en medio de este clima de catastrofismo, Liam Gallagher ha recurrido a sus redes sociales para calmar a su hinchada y, fiel a su estilo provocador, mandar un mensaje contundente a los detractores del City. A través de su cuenta oficial, el vocalista aseguró tener fuentes muy cercanas a las altas esferas que desmienten cualquier tragedia deportiva.

"Me acaba de decir alguien en una posición muy, muy alta que, si perdemos nuestra apelación -cosa que no haremos-, recibiremos una multa y una prohibición de fichar, y eso es todo. Así que todos vosotros, desesperados y neuróticos, callaos la boca", sentenció el artista.

Con estas declaraciones, Gallagher deja claro que, a nivel interno, no existe el menor temor a perder las coronas ganadas en el césped.

A pesar de la confianza ciega del músico, el proceso legal está lejos de concluir. La sanción oficial todavía no ha sido determinada, ya que el abanico de posibilidades que maneja la comisión independiente es muy amplio. Además, el castigo no será inmediato.

El Manchester City ya ha adelantado que agotará todas las vías legales y presentará una apelación. A diferencia de lo ocurrido en el pasado con la UEFA, esta vez el club no podrá acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), sino que dependerá de un comité interno.