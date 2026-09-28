Salva Ballesta, Gordillo, Bartra, Fornals, Rincón, Rafa Paz, Diego, Juanito, Cardeñosa, Güiza, Ricardo y Milla, entre otros, participarán en un almuerzo previo al partido España-Croacia.

Leyendas España reúne en Sevilla a más de 20 internacionales para celebrar el nuevo éxito de la Selección

Leyendas España no para. Una vez más Sevilla vuelve a ser cita obligada para los futbolistas internacionales que se reúnen antes del partido España-Croacia para apoyar a nuestra Selección y seguir celebrando su magnífico momento tras el Mundial.

La Barra de Plaza de Cuba (13:00 horas) será el centro neurálgico de esta nueva convocatoria de la Asociación de Futbolistas Internacionales que celebra una comida oficial para la que hay citadas más de 20 Leyendas.

Sevilla siempre responde y nuevamente esta ocasión permitirá fortalecer lazos entre las diferentes generaciones de jugadores que han confirmado su asistencia.

Marc Bartra o Pablo Fornals, todavía en activo, compartirán almuerzo con Salva Ballesta, presidente de Leyendas España, José Mari, Juan José, Ito, Gordillo, Milla, Nolito, Negredo, Diego, Rafa Paz, Antonio Álvarez, Juanito, Rincón, Güiza o Manolo Jiménez.

Sevilla será el estreno del proyecto LEYENDAS ESPAÑA–TWELVE ON TOUR que llevará a Leyendas España y TWELVE a distintas ciudades españolas.

El objetivo que se persigue es desarrollar una programación extra al encuentro deportivo y propiciar el acercamiento de las Leyendas a aficionados de todas las edades aprovechando la cita de España frente a Croacia en el Sánchez Pizjuán.

Allí donde juegue España, el proyecto busca crear un punto de encuentro entre quienes hicieron historia con la Selección y quienes continúan acompañándola desde la grada. Cada parada contará con una programación propia, adaptada a la ciudad y al entorno en el que se desarrolle.

El proyecto podrá incluir encuentros con aficionados, presencia de futbolistas internacionales, acciones sociales, actividades con niños y jóvenes, experiencias vinculadas a la historia del fútbol, actos institucionales y colaboraciones con clubes, administraciones y entidades locales.

El objetivo es compartir los valores que han marcado las trayectorias de los internacionales y generar nuevos espacios de relación entre jugadores, seguidores e instituciones.

LEYENDAS ESPAÑA–TWELVE ON TOUR contará además con un espacio móvil e itinerante que acompañará las diferentes acciones. Concebido como una plataforma de encuentro, comunicación y activación, su misión será acercar el fútbol y sus valores a distintos puntos de España.

En este espacio podrán presentarse colecciones de TWELVE, generarse contenidos con los internacionales, desarrollarse encuentros con aficionados y apoyar iniciativas sociales, institucionales y deportivas.