David Sánchez, periodista: "Guardiola es el técnico más odiado en la capital. Investigan sólo 2 de sus años en el City"

David Sánchez cuestionó este lunes en La Tribu de Radio MARCA que Pep Guardiola ocupe buena parte del debate sobre la investigación al Manchester City.

Para el periodista catalán, la atención que recibe el entrenador catalán no guarda proporción con el periodo examinado y responde, en parte, a la rivalidad deportiva que mantiene con el Real Madrid.

Sánchez comenzó por situar los años investigados en relación con los técnicos que dirigieron al equipo. "Nueve temporadas bajo sospecha, investigación del Manchester City. De las nueve temporadas, cuatro con el italiano Mancini en el banquillo, tres con el ingeniero Pellegrini en el banquillo y tan solo dos con Pep Guardiola", expuso.

A partir de ahí, dirigió su crítica al tratamiento informativo del caso en la capital. "Pero en Madrid, ¿habéis visto que alguna noticia, algún titular haga referencia al técnico chileno o al técnico italiano? Ninguna", sostuvo.

Su reproche no se centró en que se informe sobre Guardiola, sino en el protagonismo que, a su entender, se le concede frente a los otros entrenadores que también pasaron por el club durante los años investigados.

Sánchez atribuyó esa diferencia a los enfrentamientos entre los equipos de Guardiola y el Real Madrid. "Porque Guardiola es el técnico más odiado en la capital", afirmó.

Después amplió su argumento: "Guardiola es el técnico que más veces ha logrado doblegar al equipo de la capital. Tanto fuera como especialmente en el Santiago Bernabéu. El jardín de Messi, pero también el jardín de Pep Guardiola. Y eso no se lo perdonarán jamás".

Pep Guardiola, en el banquillo del Manchester City Europa Press

El periodista vinculó así el tono de parte de la conversación pública con la rivalidad anterior a la investigación del City.

Según su interpretación, las derrotas sufridas ante los conjuntos dirigidos por Guardiola ayudan a explicar por qué su nombre aparece con tanta fuerza cuando se habla del club inglés. "¡Ay, qué manía le tienen! ¡Cuánto daño les hizo!", añadió.

Pese a la contundencia de sus críticas, Sánchez pidió no anticipar el desenlace del caso. "Vamos a esperar qué pasa con el City", dijo, separando su opinión sobre la cobertura mediática de lo que se determine acerca del club.

Cerró su intervención con una predicción sobre el futuro deportivo del entrenador: «"Y si vuelve a los banquillos, seguirá haciéndoles daño deportivo. Y si no, al tiempo".

Sus declaraciones dejan dos asuntos diferenciados: el resultado de la investigación al Manchester City, todavía pendiente en el planteamiento que hizo durante el programa, y el lugar que ocupa Guardiola en el debate.

David Sánchez discutió sobre todo lo segundo: por qué, entre varios técnicos vinculados al periodo señalado, es el catalán quien concentra las miradas.