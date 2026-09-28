El Barça afronta el curso clave para reducir su patrimonio negativo y evitar los 22,5 millones de sanción de la UEFA

La reconstrucción económica del FC Barcelona encara una nueva etapa decisiva. El club azulgrana ha ido superando algunos de los obstáculos que condicionaban su situación financiera, pero todavía tiene compromisos pendientes y el margen de tiempo para corregirlos se reduce. Por eso, el ejercicio 2026-27 adquiere una importancia especialmente relevante.

Sobre la entidad sigue pendiente una parte de la sanción de 45 millones de euros impuesta en su día por la UEFA. En concreto, el Barça podría verse obligado a abonar 22,5 millones si al cierre de esta temporada registra pérdidas superiores a los 20 millones de euros.

El programa Què t'hi jugues, de SER Catalunya, ha podido confirmar con la RFEF, la UEFA y el propio Barcelona que el club todavía debe mejorar su situación de patrimonio neto negativo para evitar consecuencias. Actualmente, esta partida se sitúa en torno a los 168 millones de euros en negativo.

Esta situación implica que, pese a lo que había defendido públicamente el vicepresidente económico del Barça, Ferran Olivé, la sanción de 45 millones no puede darse todavía por completamente cerrada. Una parte ya ha quedado superada, pero todavía existe una condición pendiente.

En el club, eso sí, mantienen una visión optimista y consideran que están en disposición de cumplirla.

La directiva azulgrana había explicado en diferentes ocasiones que la sanción había quedado encauzada mediante un préstamo subordinado, una operación que permitía al Barça afrontar el expediente abierto por la UEFA por el incumplimiento de las normas de sostenibilidad financiera.

El Barcelona ya abonó 15 millones de euros en 2025 y tenía por delante una segunda fase de la sanción, de hasta 45 millones, vinculada al cumplimiento de dos condiciones económicas.

El reto de compensar las pérdidas

La primera consistía en cerrar la temporada 2025-26 con unas pérdidas inferiores a cinco millones de euros. En caso contrario, el club habría tenido que hacer frente a una penalización de 22,5 millones, equivalente a la mitad del importe establecido.

El Barça consiguió cumplir este requisito durante el último ejercicio y evitó así activar esa parte de la multa. Queda, sin embargo, el segundo objetivo: compensar las pérdidas acumuladas que provocaron la sanción de la Comisión de Control Financiero de la UEFA. El club disponía de un periodo de tres años para corregir ese desequilibrio.

Por este motivo, las cuentas correspondientes a la temporada 2026-27 serán determinantes. El Barça deberá utilizarlas para compensar las pérdidas acumuladas durante el periodo 2024-27 y completar así el requisito que le permita dejar atrás definitivamente la amenaza de la sanción.

Joan Laporta, durante su investidura como presidente Culemanía

Las consecuencias no serían únicamente económicas. Si el Barcelona supera los 20 millones de euros de pérdidas al cierre del ejercicio, además de afrontar una multa de 22,5 millones, podría encontrarse con dificultades en materia de inscripción de futbolistas.

El buen comportamiento de las cuentas durante la pasada temporada, unido al adelanto de 15 millones de euros, permitió al Barça obtener de la RFEF la licencia necesaria para disputar la Champions League. Ahora, el siguiente paso pasa por cerrar el actual ejercicio dentro de los parámetros exigidos.

El objetivo del club es evitar el pago de los 22,5 millones que todavía están en juego y mantener su situación federativa para poder disputar las competiciones internacionales y afrontar las inscripciones de jugadores sin las limitaciones derivadas de esta sanción.