Le Normand regresa a la selección española como sustituto de Eric García, con molestias en la rodilla izquierda

Robin Le Normand se ha incorporado este domingo a la concentración de la Selección después de que Eric García sufriera unas molestias en la rodilla izquierda antes del partido contra Inglaterra en Wembley.

Tras las pruebas médicas a las que se sometió el central del Barça, se decidió desconvocarlo ante la proximidad de los siguientes partidos de la Nations League para "evitar cualquier riesgo y preservar la salud del jugador", ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Eric García estaba previsto como titular en el lateral derecho, pero las sensaciones que tuvo durante el calentamiento llevaron al cuerpo técnico de Luis de la Fuente a modificar sus planes de cara al partido.

Le Normand sustituye a Eric Garcia en la concentración de la Selección Española.



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Finalmente, fue Marc Pubill quien ocupó su lugar en el once inicial. Eric, por su parte, no llegó a participar en el encuentro y quedó pendiente de las pruebas médicas para determinar el alcance exacto de sus molestias.

Aunque, en principio, no se apunta a una lesión de gravedad, la proximidad de los siguientes compromisos internacionales ha llevado a Luis de la Fuente a desconvocar al futbolista azulgrana.

La decisión responde, principalmente, a la intención de evitar cualquier riesgo innecesario y priorizar la recuperación del jugador antes de que las molestias puedan agravarse.

Vuelve Le Normand

La baja de Eric García ha obligado así a Luis de la Fuente a introducir un cambio en su lista para los próximos encuentros ante República Checa y Croacia. Le Normand regresa a la dinámica de la selección después de haberse quedado fuera de la convocatoria para el Mundial.

La situación de Eric se seguirá de cerca durante los próximos días, aunque la decisión de liberar al futbolista de la concentración responde, por lo tanto, a un criterio fundamentalmente preventivo.

El objetivo es que el jugador pueda recuperarse completamente y evitar que unas molestias inicialmente leves terminen derivando en un problema de mayor importancia.

El movimiento también devuelve a Le Normand a una convocatoria de la selección española en un momento en el que el equipo encara la parte decisiva de su calendario. El defensa tendrá ahora la oportunidad de volver a trabajar junto al grupo y estar disponible para los tres encuentros restantes.