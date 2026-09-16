Rodri, 30 años: "Estudiar ADE me sirvió mucho para evadirme de la presión del día a día del futbolista"

Rodri Hernández protagonizó uno de los movimientos más inesperados del último mercado de fichajes. El centrocampista puso punto final a su etapa en el Manchester City tras la salida de Pep Guardiola y optó por iniciar una nueva aventura deportiva.

Durante semanas, todo parecía encaminado a su llegada al Real Madrid, donde José Mourinho lo veía como un futbolista fundamental para su proyecto. Sin embargo, la propuesta de Deco terminó convenciendo al internacional español, que finalmente se incorporó al FC Barcelona.

El jugador madrileño también destaca por mantener un perfil muy alejado de lo habitual entre los futbolistas de élite. Rodri no tiene presencia en redes sociales y apenas busca protagonismo fuera del terreno de juego.

Su prioridad siempre ha sido el fútbol y alcanzar su mejor versión, una mentalidad que contribuyó a que fuese reconocido con el Balón de Oro en 2024.

Este martes, el '16' azulgrana atendió a La Vanguardia y repasó diferentes aspectos de su trayectoria. Entre ellos, explicó el papel que han desempeñado sus estudios a la hora de afrontar la presión y las exigencias propias de un futbolista profesional.

Rodri recordó que sus padres, Antonio Hernández y Elena Cascante, siempre insistieron en la importancia de que continuara con su formación académica. "Sí, y creo firmemente que eso te define", aseguró.

Rodri Hernández Reuters

El centrocampista también explicó que suele recomendar a los jóvenes que compaginan sus primeros pasos en el fútbol con los estudios que no abandonen su formación.

"Cuando alguna vez hablo con chicos jóvenes que están empezando, siempre les he recomendado estudiar, no tanto por el conocimiento que adquieres, que también, sino porque a mí me ayudó mucho a evadirme de la presión del día a día del futbolista, que tiene una cierta saturación", señaló.

Durante su etapa en el Villarreal, Rodri cursó Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universitat Jaume I de Castellón.

Para el futbolista, aquella experiencia fue mucho más allá de la formación académica: "Estudiar me ayudó a aterrizar en la vida real, a compartir momentos con compañeros de clase, en el instituto, en la universidad".

El jugador del Barça considera especialmente importante haber podido mantener conversaciones y relaciones alejadas del entorno futbolístico. "Tener conversaciones de chavales de tu edad, no de dinero, no de este tipo de cosas que todos sabemos que pueden pasar en el fútbol, a mí me ayudó muchísimo", explicó.

Su decisión de mantenerse al margen de las redes sociales responde a la misma filosofía. Rodri reconoce que nunca ha sentido la necesidad de utilizarlas: "Es una herramienta que nunca he necesitado en mi vida".

Aunque admite que estas plataformas tienen aspectos positivos, también considera que pueden generar efectos negativos. "Simplemente creo que es una decisión muy madura, que tomé muy joven y que me ha ayudado mucho en mi carrera", concluyó.