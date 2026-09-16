Raheem Sterling se enfrenta a una posible pena de cárcel por conducción temeraria bajo los efectos de las drogas

El futbolista inglés Raheem Sterling se ha declarado culpable de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso tras estrellar su Lamborghini. El jugador, que condujo erráticamente por varias autopistas mientras inhalaba el conocido como "gas de la risa", podría enfrentarse a penas de prisión.

Durante su comparecencia este martes 15 de septiembre en el tribunal de magistrados de Basingstoke, el exdelantero del Chelsea y del Manchester City, de 31 años, aceptó tres cargos penales: conducción temeraria, posesión de óxido nitroso y negativa a proporcionar una muestra de sangre a las autoridades.

Los incidentes juzgados se remontan al pasado 28 de mayo, poco después de que Sterling regresara a Inglaterra tras finalizar su período de cesión en el Feyenoord neerlandés. Según los hechos expuestos en la sala, entre las 7:45 y las 8:52 de la mañana, la policía recibió múltiples llamadas alertando sobre la presencia de un vehículo que circulaba de forma muy peligrosa por las autopistas M25 y M3.

El fiscal del caso, Simon Jones, relató al tribunal que un testigo llegó a temer que el conductor "matara a alguien" y describió su manera de conducir como "absolutamente horrenda". Las imágenes de cámaras de salpicadero aportadas por otros conductores mostraron el coche de Sterling dando bandazos entre los carriles y a punto de colisionar contra la mediana, mientras se le veía inhalando globos al volante.

El trayecto terminó abruptamente cuando el vehículo se salió de la calzada en la carretera A327, cerca de la localidad de Hampshire, reventando los cuatro neumáticos y sufriendo daños en la carrocería. Las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes que acudieron al lugar del accidente revelaron a Sterling con dos bombonas de gas sobre su regazo.

Arresto y confesión

Tras su detención, el futbolista confesó a los agentes en el centro de investigación policial que tenía "un problema con el óxido nitroso". Sterling fracasó estrepitosamente en las pruebas de coordinación y sobriedad; se mostró aletargado, con dificultades para mantener el equilibrio y los párpados caídos.

Aunque una prueba de saliva descartó la presencia de cannabis o cocaína, el jugador se negó repetidamente a facilitar una muestra de sangre, alegando que estaba cansado tras no haber dormido en toda la noche.

La defensa del jugador, representada por Jason Bartfield KC, no cuestionó la gravedad de los hechos, pero hizo hincapié en que Sterling ya ha tomado "medidas voluntarias" para abordar sus problemas personales, buscando que actúen como atenuantes en su condena.

Raheem Sterling, durante un entrenamiento con el Arsenal. REUTERS

La jueza de distrito Kirsty Allman le ha retirado el carné de conducir con efecto inmediato y lo ha puesto en libertad bajo fianza incondicional hasta el próximo 25 de noviembre, fecha en la que se conocerá su condena. Sterling se enfrenta a una pena máxima de dos años de cárcel, aunque los expertos legales apuntan a una sentencia probable de entre 12 y 18 meses, la cual podría quedar suspendida.

Si el tribunal de magistrados determina que el delito requiere una pena superior a un año, el caso será derivado al Tribunal de la Corona (Crown Court).