La prensa marroquí señala la amistad de Mbappé y Vinicius con Achraf Hakimi para no mostrar el apoyo a Ceuta

La noticia en la noche del martes en el Martínez Valero no fue la victoria 'in-extremis- del Real Madrid ante el Elche. Alcanzó más repercusión el desplante que protagonizaron Kylian Mbappé, Vinicius y Konaté al no querer mostrar en su totalidad el lema "Todos somos caballas" cuando saltaron al terreno de juego.

Ese gesto ha traspasado las fronteras y el diario marroquí le360 ha querido dejar en evidencia la posición que ha adoptado la población española ante la acción que ejecutaron los dos jugadores franceses y el brasileño.

"Mbappé, Vinicius y Konaté vistieron el mismo tipo de camiseta (que había lucido Abde), pero no como correspondía a ojos de la crítica. El mero hecho de que los lemas no resultaran perfectamente visibles basta para alimentar sospechas y reproches", ha expuesto el medio citado anteriormente.

Vinicius y Mbappé tapan la camiseta de apoyo a Ceuta. EFE

Algunos españoles han defendido que Mbappé, Konaté y Vinicius tienen derecho a ponerse la camiseta de apoyo a Ceuta. No obstante, según la crítica de la prensa marroquí, esas mismas personas después se enfadaron porque otros futbolistas no mostraron ese apoyo de la misma manera.

Es decir, consideran contradictorio defender la libertad de un jugador para vestir la camiseta y, al mismo tiempo, reprochar a otros que no la lleven o que no lo hagan de la forma esperada.

No queda ahí la cosa. Según le360, los mensajes en los que se critica a los tres futbolistas del Real Madrid responden al "discurso de victimización abanderado durante los últimos días por el gobierno local y parte del arco político español, en un contexto marcado por la proliferación de tomas de posición hostiles hacia Marruecos".

La postura de Mbappé, Konaté y Vinicius se basa en varios factores. El delantero francés, hijo de padre camerunés y de madre de origen argelino, es referente de muchos jóvenes que como él, son descendientes de inmigrantes. "Estoy contra de los extremos, los que dividen [...] Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Creo en los valores de la mezcla, la tolerancia y el respeto", dijo en una rueda de prensa durante la Eurocopa días antes de las elecciones de 2024.

Además, el '10' del Real Madrid mantiene una fuerte relación de amistad con Achraf Hakimi, futbolista marroquí del PSG. Mbappé ha contado en alguna ocasión una anécdota de cómo el entonces entrenador del conjunto parisino, Mauricio Pochettino, le pidió que ayudara a Achraf en su adaptación cuando este llegó al equipo.

"Nunca había conocido a un marroquí nacido en España (risas). Antes de conocerlo, no me lo imaginaba. Lo importante es que nuestro entrenador, Pochettino, me dijo: "Mira, Hakimi tiene tu misma edad, os llevaréis bien, intenta integrarlo en el equipo", contó Kylian. "Le dije: 'Sí, lo haré'. Y, de hecho, hablé un poco con él y empezamos a ser amigos", explicaba.

Vinicius también mantiene una relación de amistad con el futbolista marroquí del PSG, mientras que Konaté es musulmán. Por ahora, ninguno de los tres ha dado una explicación pública de su decisión.