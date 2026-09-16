Oleada de críticas políticas a Mbappé, Vinicius y Konaté por ocultar el mensaje de apoyo a Ceuta: "Dio vergüenza ajena"

La decisión de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Ibrahima Konaté de no mostrar por completo la camiseta de apoyo a Ceuta antes del Elche-Real Madrid ha provocado este miércoles una sucesión de reacciones políticas.

PP y Vox han censurado públicamente el gesto de los tres futbolistas, mientras que miembros del Gobierno, Sumar, Compromís y Coalición Canaria han defendido, con distintos matices, la libertad individual de los jugadores y han pedido evitar una utilización partidista de la polémica.

La escena se produjo el martes en el Martínez Valero, antes del encuentro de la sexta jornada de Liga. El Elche y el Real Madrid salieron al campo con camisetas blancas que incluían el lema "Todos somos caballas. Ceuta y sus caballeros de la mar", una campaña promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios y validada por LaLiga para varios partidos disputados en la Comunidad Valenciana.

Mbappé, Vinicius y Konaté participaron inicialmente en el protocolo, aunque llevaron la prenda recogida a la altura del cuerpo, de forma que el mensaje frontal no se leyera completo. Los tres se la retiraron antes de que concluyera el saludo entre ambas plantillas.

El Real Madrid había aceptado la iniciativa, pero no obligó a sus jugadores a exhibir la camiseta y, por el momento, no contempla adoptar medidas disciplinarias contra ellos.

El PP pide explicaciones

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue una de las voces más críticas. La dirigente popular consideró que el gesto de los tres futbolistas resultó impropio ante una campaña que interpretó como una muestra de respaldo a los habitantes de Ceuta.

"Yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no", afirmó Muñoz ante los medios en los pasillos del Congreso.

La portavoz sostuvo que el apoyo a Ceuta debería reunir a clubes y deportistas, al margen de sus afinidades o procedencias. "Yo creo que es algo normal y que debería ser habitual. Que hay personas que prefieren no hacerlo, pues tendrán que preguntarles a ellos por qué", añadió.

Vinicius y Mbappé tapan la camiseta de apoyo a Ceuta. EFE

Muñoz fue más allá al vincular la decisión de los tres jugadores con la defensa de España. "Tendrán que explicar por qué no quieren defender a España", señaló. Vinicius posee nacionalidad brasileña y española, mientras que Mbappé y Konaté son franceses.

La portavoz popular reclamó que la solidaridad con la ciudad autónoma se extienda al resto de equipos del fútbol español. En su opinión, lo ocurrido en Ceuta tras la llegada irregular de miles de personas desde Marruecos constituye una situación excepcional que debería movilizar a las instituciones deportivas.

Vox endurece el tono

Vox también dirigió sus críticas a los futbolistas del Real Madrid. Su secretario general en el Congreso, José María Figaredo, interpretó la escena previa al Elche-Real Madrid como una falta de apoyo a los españoles ante la situación en Ceuta.

"Son tres millonarios que viven en España y luego no apoyan a los españoles", afirmó Figaredo. El dirigente de Vox reconoció que los jugadores pueden decidir libremente si se suman o no a la campaña, pero defendió al mismo tiempo que los ciudadanos y aficionados tienen derecho a cuestionar públicamente su postura.

Las declaraciones de PP y Vox se sitúan en la línea de las críticas formuladas en las últimas horas por varios comunicadores deportivos, aunque el debate político se ha ampliado también hacia el significado de la iniciativa y la conveniencia de que los deportistas participen en actos con posibles lecturas territoriales o identitarias.

El Gobierno llama a rebajar el debate

La respuesta desde el Ejecutivo ha sido más prudente. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, se refirió a la negativa de los jugadores como una "decisión personal".

Aunque reivindicó la necesidad de preservar los valores asociados al deporte, evitó reprochar expresamente el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, optó por no entrar a valorar la actitud de los jugadores y pidió "intentar evitar polemizar". Su mensaje apuntó a contener una controversia que, en pocas horas, había saltado del fútbol a la discusión parlamentaria.

Vinicius, con la camiseta en apoyo a Ceuta sin mostrar su mensaje. EFE

Mónica García, ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, tampoco se pronunció sobre si los futbolistas debían haber exhibido la camiseta. Su crítica se dirigió contra el PP, al que acusó de hacer un uso partidista de lo sucedido en Ceuta.

García calificó de "hipócrita" la apelación de los populares a la solidaridad con la ciudad autónoma y cuestionó que esa defensa se acompañe de medidas para normalizar la situación.

Libertad de conciencia

El diputado de Compromís en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, defendió el derecho de los jugadores a expresar sus opiniones y pidió no convertir la campaña en un instrumento que divida a la sociedad. Ibáñez cuestionó el enfoque de la iniciativa empresarial por el riesgo de que se interprete desde una óptica nacionalista o excluyente.

El parlamentario también pidió a los empresarios valencianos promotores de la campaña que implicaran a las instituciones valencianas en la acogida de menores migrantes trasladados desde Ceuta. Su posición fue crítica con la lectura que, a su juicio, se estaba dando al lema en determinados sectores.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, coincidió en rechazar la imposición de símbolos o mensajes a los futbolistas. "Quien quiera, y yo lo tenga claro, que se la ponga y quien no lo tenga claro o tenga dudas, pues que no se la ponga", declaró.

Valido pidió sacar la política del fútbol y sostuvo que las adhesiones a este tipo de acciones deben ser voluntarias. Esa postura se aproxima a la que ha trasladado el Real Madrid, que respaldó institucionalmente la campaña, pero reconoció la libertad de sus futbolistas para no llevar la camiseta.

Por ahora, Mbappé, Vinicius y Konaté no han explicado de forma pública los motivos de su decisión. La ausencia de una versión de los tres jugadores mantiene abiertas las interpretaciones sobre una escena que ha convertido una campaña en un nuevo foco de debate político y deportivo.