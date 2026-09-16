Mbappé se defiende: "Tengo toda la solidaridad con Ceuta, pero quería tener un gesto con los migrantes que han muerto"

Kylian Mbappé ha sido el primero de los tres futbolistas del Real Madrid que ha dado una explicación tras lo ocurrido en el Martínez Valero, cuando no quiso sumarse a la iniciativa en el partido ante el Elche y solo se puso la camiseta de apoyo a Ceuta a medias.

En declaraciones concedidas al diario AS, el francés ha explicado que "fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas".

"Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras".

"Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos", continuó el jugador del Real Madrid

"Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido".

Hasta este momento en el que el francés ha hablado por primera vez de lo sucedido, no se habían conocido las razones por las que tanto el delantero francés, como Konaté y Vinicius no quisieron sumarse a la iniciativa.

Vinicius, con la camiseta en apoyo a Ceuta sin mostrar su mensaje. EFE

La propuesta de sacar las camisetas partió del Elche, como equipo local, y fue aceptada por el Real Madrid.

La acción contrastó con el comportamiento del resto de compañeros de ambos equipos, que sí exhibieron la inscripción de forma visible. Las imágenes provocaron críticas públicas contra los tres futbolistas, aunque el Real Madrid no prevé abrir ningún expediente disciplinario ni castigar a los implicados.

La entidad entiende que el uso de una camiseta con un mensaje extradeportivo debe quedar en el terreno de la decisión personal.