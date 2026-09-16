Manu Carreño: "Hay muchas sensibilidades en esto. Respeto que Mbappé, Vinicius y Konaté no salgan en apoyo a Ceuta"

Manu Carreño abordó en El Larguero la polémica surgida por la decisión de Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté de no mostrar por completo la camiseta de apoyo a Ceuta antes del Elche-Real Madrid.

El periodista defendió que el fútbol debe admitir posturas distintas en asuntos sensibles y sostuvo que tanto quienes se suman a este tipo de homenajes como quienes prefieren no hacerlo merecen respeto.

Carreño situó el episodio dentro de una campaña que, hasta el momento, se había desarrollado únicamente en tres partidos disputados en la Comunidad Valenciana: Levante-Barcelona, Villarreal-Betis y Elche-Real Madrid.

La iniciativa consistía en portar una camiseta con el mensaje "Todos somos caballas. Ceuta y sus caballeros de la mar", en referencia a la ciudad autónoma y a la situación vivida tras la reciente crisis migratoria.

Carreño explicó que la propuesta partió de la Asociación Valenciana de Empresarios y que fue trasladada a los clubes de la región.

"Solo ha ocurrido en estos tres partidos, ¿de quién es la iniciativa? Es la Asociación Valenciana de Empresarios la que se lo ha propuesto a los equipos de la Comunidad Valenciana, por eso no lo hemos visto en el resto de partidos. Lo consultaron con LaLiga, lo validó y dijeron que no les parecía mal una camiseta de apoyo a Ceuta".

El director de El Larguero valoró positivamente el componente solidario de la acción, aunque también planteó dudas sobre el marco desde el que se había impulsado. "Por cierto, está muy bien la iniciativa, pero no sé si es una asociación de empresarios de Valencia la que tiene que liderar la imagen de LaLiga a nivel nacional y mundial".

Vinicius y Mbappé tapan la camiseta de apoyo a Ceuta. EFE

Su reflexión se centró, sobre todo, en la pluralidad existente dentro de los vestuarios. Para Carreño, no resulta contradictorio que un mismo equipo reúna a jugadores con posiciones diferentes ante un gesto de esta naturaleza.

"Me parece muy bien que la haya sacado el Elche y los jugadores del Madrid que se la han querido poner; me pareció muy bien que se la pusiera el Levante el domingo y el Barça no; me parecieron muy bien las dos cosas; y me pareció muy bien que se la pusieran los del Villarreal y los del Betis".

El periodista remarcó que un asunto relacionado con Ceuta, Marruecos y la identidad de los futbolistas puede generar lecturas dispares.

"¿Por qué? Porque en este tema hay muchas sensibilidades, y dentro de esta empresa, y de las vuestras, de vuestra familia y de un equipo de fútbol no todo el mundo piensa igual. Hay que respetar las sensibilidades de todo el mundo".

Carreño también defendió expresamente la libertad de cada integrante de la plantilla para decidir. "En una plantilla también caben opiniones de todo tipo y sensibilidades. Y yo, al menos yo, respeto todas. Me parece cojonudo el que se ponga la camiseta de apoyo a Ceuta y me parece también cojonudo el jugador que no se la quiera poner".

Finalmente, dejó una pregunta abierta sobre Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid y de la selección de Marruecos: "¿Si hubiera salido Brahim titular se la hubiera puesto? Que cada uno decida y hay que respetar las opiniones".