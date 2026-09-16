Luis de la Fuente renueva y seguirá como seleccionador de España hasta el Mundial 2030

Luis de la Fuente renueva y continuará como seleccionador nacional español hasta el Mundial 2030.

Este anunció, adelantado por RNE y confirmado por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, durante el World Football Summit, asegura la continuidad del técnico riojano para la gran cita que nuestro país coorganizará junto a Portugal y Marruecos.

Es un paso firme que confirma la confianza plena y absoluta en el hombre que ha logrado devolver a la Selección a la cima indiscutible del fútbol mundial.

El anterior contrato del técnico expiraba en 2028, pero los históricos éxitos cosechados recientemente han acelerado los trámites en los despachos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Desde allí dará este viernes su convocatoria para los partidos de la Nations League frente a Inglaterra y Croacia.

La RFEF ha querido cerrar el acuerdo de forma definitiva y evitar cualquier especulación futura. Asegurar la estabilidad de un proyecto deportivo tan cohesionador era la prioridad número uno.

La fe inquebrantable de la directiva no es fruto de la casualidad, sino de la convivencia y el trabajo diario. Desde que asumió el mando a finales de 2022, De la Fuente ha sabido construir un vestuario hermético, cimentado en la meritocracia, la humildad y su profundo conocimiento de la cantera nacional.

Su figura, vista por algunos con cierto escepticismo en sus inicios, se ha erigido hoy en la de un líder indiscutible.

Llegar al Mundial de 2030 con los deberes hechos en el banquillo era una máxima para la Federación. Organizar una Copa del Mundo en casa supone una presión extra y un nivel de exigencia mediática sin precedentes. Por ello, garantizar la continuidad del líder del proyecto blinda al equipo frente al ruido exterior.

Un camino impoluto

Si algo avala y justifica esta renovación oficial de Luis de la Fuente al frente de la Selección son sus innegables números y el espectacular palmarés que ha ido esculpiendo desde que aterrizó en la Absoluta.

El técnico ha transformado su etapa en un auténtico camino impoluto, consolidándose ya como uno de los seleccionadores más laureados de la historia de España y pulverizando los registros de grandes leyendas de nuestro fútbol.

En sus vitrinas ya brillan tres títulos de máximo prestigio. La senda triunfal comenzó en 2023, cuando España rompió una pesada sequía de más de once años al alzarse con la Nations League. Aquel trofeo fue el punto de inflexión.

Posteriormente, el equipo asombró a Europa y al mundo conquistando la Eurocopa 2024, un torneo donde la selección deslumbró con un fútbol vibrante y vertical.

El broche de oro, que ha coronado su trayectoria, ha sido la reciente y apoteósica consagración en el Mundial de 2026, tejiendo la ansiada segunda estrella en el pecho de la camiseta española.

Todo ello sin olvidar su exitoso pasado forjando talentos, donde fue campeón de Europa Sub-19 (2015), campeón de Europa Sub-21 (2019) y medalla de plata olímpica en Tokio 2020.

El balance estadístico de victorias y derrotas de De la Fuente es, sencillamente, incontestable. En 50 partidos dirigiendo a la Absoluta, el riojano ha cosechado un balance de 38 victorias y 10 empates, claudicando en tan solo 2 encuentros (Escocia y Colombia).

Estos números se traducen en una fiabilidad superlativa y en un porcentaje de éxito inalcanzable para la inmensa mayoría de los entrenadores.

Bajo su batuta, España se ha convertido en un equipo rocoso en defensa y letal en ataque. Con la firma de este nuevo contrato hasta 2030, la Selección pone la primera piedra en el camino para poder bordar la tercera estrella dentro de cuatro años.