Detenido Jon Karrikaburu, futbolista del Burgos, tras dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía

Jon Karrikaburu, delantero del Burgos CF, fue detenido el pasado domingo por un presunto delito contra la seguridad vial después de dar positivo en un control de alcoholemia cuando conducía.

El futbolista, de 23 años, arrojó una tasa de 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, superior al límite penal establecido en 0,60 mg/l. La intervención se produjo después de una salida de vía registrada en la carretera N-121-A, a la altura de Navarra.

Un primer vehículo, propiedad de Karrikaburu, quedó inutilizado tras tener un accidente. El delantero no era quien conducía ese coche en el momento del siniestro.

Tras el accidente, una de las personas que viajaba en el vehículo abandonó la zona en un segundo turismo. Un agente de la Policía Municipal de Pamplona que estaba fuera de servicio detectó una maniobra irregular de ese coche y puso los hechos en conocimiento de las autoridades.

El aviso permitió que una patrulla de la Guardia Civil localizara posteriormente el vehículo en una pista rural del término de Etulain. En ese momento, Karrikaburu se encontraba al volante.

Los agentes le practicaron la prueba de alcoholemia y el resultado fue de 0,73 mg/l de alcohol en aire espirado. La tasa superó el límite administrativo y también el umbral a partir del cual la conducción pasa a estar tipificada como un presunto delito contra la seguridad vial. La persona que conducía el coche accidentado también fue sometida a las pruebas correspondientes, pero dio negativo.

La investigación inicial, por tanto, diferencia entre la salida de vía del vehículo propiedad del jugador y el posterior positivo de Karrikaburu, relacionado con la conducción del segundo turismo.

El atestado será remitido al Juzgado de Pamplona. El jugador previsiblemente será citado para un juicio rápido, procedimiento habitual en este tipo de hechos cuando la tasa de alcohol supera el límite penal.

La legislación española contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Además, la condena puede implicar la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de uno a cuatro años.

Karrikaburu llegó al Burgos CF el 28 de agosto, tras cerrar su etapa en la Real Sociedad, club en el que se formó. El atacante navarro firmó por dos temporadas con la entidad castellana y se incorporó a un equipo que compite en Segunda División.

Antes de su llegada a El Plantío también había jugado cedido en Leganés, Andorra, Alavés y Racing de Santander.

El suceso tuvo lugar dos días después de la victoria del Burgos sobre el Ceuta por 3-1. Karrikaburu fue uno de los goleadores del conjunto burgalés en ese partido. Por el momento, el Burgos CF no ha emitido un comunicado público sobre la detención ni sobre posibles medidas disciplinarias internas.