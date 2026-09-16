Carlos Herrera: "Lo de Mbappé, Vinicius y Konaté es ridículo. Sobre todo cuando sabes que toda España está mirando"

Carlos Herrera y Paco González coincidieron en censurar la forma en la que Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté participaron en el acto de apoyo a Ceuta antes del Elche-Real Madrid.

Ambos comunicadores distinguieron entre la libertad de un futbolista para aceptar o rechazar una iniciativa y la decisión de salir al césped con la camiseta doblada, ocultando el lema que portaban el resto de jugadores.

La polémica se produjo en el Martínez Valero, durante la sexta jornada de Liga. El Elche y el Real Madrid comparecieron antes del encuentro con camisetas blancas en apoyo a Ceuta, dentro de una campaña promovida en los partidos disputados en la Comunidad Valenciana.

Mbappé, Vinicius y Konaté no rechazaron de forma abierta participar en el protocolo. Sin embargo, salieron con la camiseta recogida a la altura del pecho o sujetada de manera que la inscripción no pudiera leerse por completo.

Carlos Herrera analizó el asunto este miércoles en Herrera en COPE, donde comenzó recordando la solidaridad mostrada con Ceuta en los últimos días. .

El presentador defendió que cada jugador puede decidir si se suma o no a una acción de este tipo. "Ponerse o no la camiseta es una decisión personal", afirmó.

No obstante, rechazó la solución adoptada por Mbappé, Vinicius y Konaté, al entender que el gesto a medias acabó aumentando la exposición pública de su postura. "Quedarte a medias es hacer el ridículo, sobre todo cuando sabes que toda España está mirando y representas al Real Madrid".

Vinicius y Mbappé tapan la camiseta de apoyo a Ceuta. EFE

La noche anterior, Paco González se mostró igualmente contundente en Tiempo de Juego. Su planteamiento se apoyó en la autoridad del club para decidir si su plantilla debe participar en un acto institucional, siempre con la posibilidad de que un futbolista plantee una negativa directa antes de la salida al terreno de juego.

"Es una cuestión de club, el club te dice que hay que ponérsela y te la pones. Si atenta contra una idea personal tuya, no te la pones", explicó. Para González, las dos posiciones coherentes eran aceptar la decisión del Real Madrid o expresar con claridad que no se deseaba participar.

Por eso, consideró inaceptable la fórmula elegida por los tres jugadores. "A mí ponerse la camiseta a medias me parece fatal, ¿eso qué es? No estás obedeciendo al club".

El locutor fue más allá al interpretar la escena como una falta de consideración hacia la institución: "Le estás faltando el respeto a la entidad".

Durante el debate, el equipo de Tiempo de Juego defendió que la campaña debía entenderse como una iniciativa social y no como un posicionamiento político o religioso. "Esto es una causa social, es un tema de sentimiento, de humanidad y de sensibilidad".

González admitió que un futbolista como Brahim Díaz, internacional con Marruecos, podía tener circunstancias particulares para no participar, pero no vio una razón comparable en Mbappé. "¿Qué problema tiene Mbappé en ponerse eso?", planteó. +

Su conclusión fue tajante: "El club ha tomado una determinación y punto, y si no, lo dices antes y no sales".