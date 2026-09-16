Carlos Espí pide paso en el Real Madrid: el nuevo salvador que presenta galones y reclama la atención de Mourinho

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Real Madrid

Poco más de veinte minutos ha disputado Carlos Espí esta temporada con el Real Madrid. En siete partidos, son datos de un jugador apenas residual y casi sin peso dentro de la plantilla.

Pero la realidad cuenta una historia muy diferente. Con estas escasas oportunidades en el tramo inicial del curso, el valenciano ya le ha dado al Real Madrid la friolera de seis puntos en La Liga y es uno de los principales culpables de que el conjunto blanco aguante por el momento el tirón del Barça en la pelea por el liderato.

Contra el Espanyol, en la primera jornada y en su estreno oficial como merengue, Espí apareció en el momento clave para darle la victoria al equipo de Mourinho.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Espí ante el Elche. EFE

Ayer, ante Elche y en la sexta jornada del campeonato, repitió proeza y volvió a mojar en el tiempo añadido para evitar el sonrojo de los de 'Mou' ante un rival que todavía no sabía lo que era ganar.

El ratio minutos-goles de Espí está fuera de órbita. Pocos jugadores tendrán más relevancia este curso para su equipo que este delantero que ha caído de pie en el Real Madrid y que, de paso, reclama a gritos su sitio, o al menos un buen puñado más de minutos.

Espí, al rescate

El Real Madrid estuvo a un suspiro de protagonizar un pinchazo imperdonable en el campo del Elche. Sigue sin brillar el juego del equipo de Mourinho, sigue sin dar con la tecla de la continuidad, y eso casi le cuesta un gran disgusto en casa del colista de La Liga.

La primera parte fue solvente para los blancos. En media hora el talento de Arda Güler y la puntualidad de Kylian Mbappé con el gol -polémicas con la camiseta de apoyo a Ceuta aparte- fueron suficientes para encarrilar lo que parecía una victoria cantada.

Sin excesivo brillo, el Real Madrid lo tuvo todo bajo control en estos primeros 45 minutos, con Diomandé tratando de encontrar poco a poco su mejor versión a través de la asistencia a Mbappé. El Elche no inquietó apenas a Courtois, pero el guion cambió por completo en la segunda mitad.

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Carlos Espí anotó el gol de la victoria para el Real Madrid en Elche tras la jugada de Bellingham y la asistencia de Mbappé.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/M4JnsyTNFm — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

El Real Madrid se desconectó. Ni rastro del equipo solvente antes del intermedio. Una actitud apática que permitió al Elche meterse poco a poco en el partido y pensar que la remontada era posible gracias al tanto de Osorio. Quedaban 20 minutos para el final, y aunque los blancos trataron de reencontrarse, lo que llegó fue el empate del Elche.

Acto seguido y a la desesperada, Mourinho tiró de la última opción en el banquillo con las entradas de Carlos Espí y Endrick. Al rescate acudió el valenciano. El Real Madrid cogió al Elche a la contra en una jugada marca de la casa. Bellingham arrancó y Mbappé le puso en bandeja de plata el gol a Espí, que tan sólo tuvo que empujar a puerta vacía.

Reclama su sitio

Su segundo gol de la temporada es una llamada de atención. Carlos Espí reclama su sitio en el Real Madrid, o al menos un protagonismo considerablemente mayor.

En 26 minutos sobre el terreno de juego se ha convertido ya en una pieza clave para que los blancos sigan al acecho del liderato de La Liga. Sus escasas apariciones se traducen en seis puntos, dos victorias sobre la bocina para el Real Madrid en partidos más bien grises del equipo.

Los números hablan por Espí. Tiene claro que por delante están jugadores de la talla de Mbappé o Vinicius, pero su efectividad de cara al gol en tan poco tiempo deja claro que el delantero valenciano tiene algo especial.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Carlos Espí. Reuters

Las oportunidades que le ha dado Mourinho hasta el momento se cuentan con los dedos de una mano. 10 minutos para anotar el gol decisivo ante el Espanyol, cuatro minutos contra la Real Sociedad, ocho ante el Real Betis y apenas uno en Champions ante el Inter. Ahora, los apenas tres minutos ante el Elche para darle otra victoria al Real Madrid.

Espí no alza la voz, pero su rendimiento dice que el delantero pide paso y que está derribando la puerta abajo.