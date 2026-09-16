"Todos somos caballas": el lema promovido por empresarios valencianos en apoyo a Ceuta que se negó a secundar el Barça

La camiseta en apoyo a Ceuta que lucieron los futbolistas en el Elche - Real Madrid. EFE

La decisión de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Ibrahima Konaté de no mostrar por completo la camiseta de apoyo a Ceuta antes del Elche - Real Madrid ha situado en el centro del debate una iniciativa que ya había generado una respuesta diferente en el Barcelona.

El club azulgrana optó por no participar en la campaña durante su visita al Levante, mientras que el Real Madrid aceptó sumarse al acto, aunque concediendo libertad individual a sus futbolistas.

Los tres jugadores madridistas saltaron al césped del Martínez Valero con la camiseta blanca de la campaña, pero la llevaron recogida a la altura del abdomen y el pecho para ocultar el mensaje principal.

La prenda incluía el lema “Todos somos caballas. Ceuta y sus caballeros de la mar”. Durante el protocolo previo al duelo, Mbappé, Vinicius y Konaté fueron los primeros integrantes de su equipo en quitarse la camiseta, antes de completar el saludo con la plantilla del Elche.

La acción contrastó con el comportamiento del resto de compañeros de ambos equipos, que sí exhibieron la inscripción de forma visible. Las imágenes provocaron críticas públicas contra los tres futbolistas, aunque el Real Madrid no prevé abrir ningún expediente disciplinario ni castigar a los implicados.

La entidad entiende que el uso de una camiseta con un mensaje extradeportivo debe quedar en el terreno de la decisión personal.

Una campaña de AVE

La iniciativa no nació en LaLiga ni partió de los clubes que la trasladaron al césped. "Todos somos caballas" fue impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, como una campaña de apoyo a la ciudadanía y al tejido económico de Ceuta tras la situación de tensión provocada por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

El término "caballa" es el gentilicio popular con el que se conoce a los habitantes de la ciudad autónoma. La campaña se presentó con el objetivo de proyectar cercanía con Ceuta y de reivindicar la cohesión territorial y social, en un momento especialmente delicado para la población ceutí.

Los jugadores del Levante luciendo el lema "Todos somos caballes" Levante UD

LaLiga validó la propuesta para que se desarrollase en los partidos de la quinta y la sexta jornada que se jugaban en la Comunidad Valenciana.

Por ello, la camiseta se vio en tres encuentros concretos: Levante-Barcelona, Villarreal-Betis y Elche-Real Madrid. No se trató, por tanto, de una campaña extendida al conjunto de estadios de Primera División ni de una obligación general para todos los clubes.

El precedente del Barcelona

La primera imagen relevante se produjo en el Ciutat de València. Los jugadores del Levante sí salieron al campo con la camiseta de apoyo a Ceuta, mientras que el Barcelona apareció directamente con su indumentaria habitual de juego.

El equipo azulgrana decidió no adherirse a la propuesta impulsada por AVE. Su negativa no estuvo acompañada de un gesto intermedio ni de una explicación pública detallada.

El Barcelona, simplemente, no participó en la acción previa al partido. Esta circunstancia adquiere relevancia después de la controversia en Elche, porque demuestra que la iniciativa permitía que cada entidad, y no solo cada jugador, adoptara una posición distinta.

El Villarreal y el Betis sí se sumaron en el segundo partido incluido en la campaña. Todos sus futbolistas lucieron la camiseta antes del encuentro de La Cerámica, incluido Ez Abde.

El extremo marroquí del Betis recibió posteriormente numerosos insultos y amenazas en redes sociales, lo que evidenció la sensibilidad que el asunto tiene para jugadores con vínculos personales o deportivos con Marruecos.

La libertad del Madrid

Antes del Elche-Real Madrid, el club blanco aceptó participar en el acto propuesto por el equipo local. El Madrid también difundió en sus canales oficiales que ambas plantillas habían salido al césped con camisetas de apoyo a Ceuta.

Sin embargo, la entidad dejó claro internamente que no obligaría a ningún integrante del vestuario a portar una prenda con un mensaje ajeno a la competición.

Esa autonomía explica que la respuesta dentro de la plantilla fuera desigual. La gran mayoría de futbolistas blancos sí mostró el lema; Mbappé, Vinicius y Konaté optaron por ponérsela sin desplegarla por completo. Brahim Díaz no participó en el acto porque no fue titular en el Martínez Valero.

Vinicius y Mbappé tapan la camiseta de apoyo a Ceuta. EFE

Por ahora, ninguno de los tres jugadores se ha pronunciado para explicar las razones de su decisión. Tampoco lo han hecho otros miembros del vestuario madridista.

Tras el encuentro ante el Elche, ningún futbolista blanco acudió a la zona mixta ni a la sala de prensa, por lo que no hubo oportunidad de conocer su versión.

El debate permanece así abierto entre quienes entienden la campaña como una causa social y quienes defienden que los protagonistas deben poder abstenerse de participar en mensajes con posibles lecturas políticas, identitarias o personales.