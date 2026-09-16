Abde, jugador marroquí del Betis, linchado en redes por su camiseta de apoyo a Ceuta: "No habrá disculpas ante nadie"

Ez Abde decidió el martes romper su silencio después de convertirse en el protagonista de una polémica que ha traspasado las fronteras del fútbol. El jugador del Betis recibió insultos y graves amenazas en redes sociales tras aparecer, junto al resto de jugadores verdiblancos y del Villarreal, con una camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido en La Cerámica.

Los 22 protagonistas saltaron al césped con una camiseta blanca en la que podía leerse "Todos somos caballas", en referencia a la población de la ciudad autónoma. Se trataba de una iniciativa conjunta de ambos clubes, planteada como muestra de solidaridad ante la situación que atraviesa la ciudad.

Abde participó en el gesto como uno más. Sin embargo, su condición de internacional con Marruecos hizo que la imagen adquiriera una dimensión política en su país de origen. En Marruecos, donde Ceuta es conocida como Sebta y forma parte de las reivindicaciones territoriales de Rabat, muchos aficionados interpretó la camiseta como un respaldo a la soberanía española sobre la ciudad.

Las críticas pronto dieron paso al insulto y, posteriormente, a las amenazas. En las publicaciones del futbolista aparecieron mensajes en los que era calificado de "traidor" y "cobarde", mientras algunos usuarios reclamaban incluso que dejara de ser convocado por la selección marroquí. Uno de los comentarios llegó a advertirle: "Hoy vivirás aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida".

Ante la escalada de tensión, Abde ha querido explicar públicamente su posición. El futbolista sostiene que la camiseta no tenía ninguna finalidad política ni pretendía cuestionar sus vínculos con Marruecos.

Un ejemplo de solidaridad y humanidad.



Siempre en nuestro equipo, Ez Abde 💚 pic.twitter.com/oeqmedpyC0 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 15, 2026

El jugador insistió en que el mensaje debía entenderse exclusivamente desde el ámbito social y humanitario. Según explicó, la iniciativa buscaba mostrar apoyo a una población que estaba atravesando una situación complicada, con independencia de su nacionalidad.

Pero Abde no se limitó a defenderse. También dejó claro que no considera necesario pedir perdón por haber participado en una acción promovida conjuntamente por su club y el Villarreal.

"Esto no es una disculpa ante nadie", sentenció antes de reivindicar sus raíces y su compromiso con Marruecos. "Seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces", añadió.

Una polémica que va más allá de Abde

La reacción contra el futbolista ha puesto de manifiesto la dificultad de separar el fútbol de una cuestión territorial especialmente sensible. Abde no protagonizó un gesto individual ni realizó ninguna declaración sobre el estatus político de Ceuta: se limitó a participar en una acción en la que estaban implicadas las plantillas completas de Betis y Villarreal.

El episodio también adquiere una dimensión personal por la historia del propio Abde. Nacido en Beni Melal, se trasladó a España durante su infancia y creció en Elche. Aunque cuenta con las nacionalidades española y marroquí, eligió defender a Marruecos, selección con la que suma 37 partidos internacionales.

Esa doble vinculación ha convertido al futbolista en el centro de una controversia que, en realidad, comenzó mucho antes de que apareciera una camiseta sobre el césped.

Ez Abde, durante un partido con la selección de Marruecos .

La cuestión de Ceuta continúa siendo un asunto especialmente delicado en las relaciones entre España y Marruecos y cualquier gesto relacionado con la ciudad puede adquirir una lectura política inmediata.

Abde ha tratado de cerrar el episodio con una declaración inequívoca: solidaridad con Ceuta, orgullo por sus raíces marroquíes y ninguna disculpa. Ahora queda por ver si sus explicaciones consiguen rebajar una polémica que, en apenas unas horas, pasó del terreno de juego a las redes sociales y terminó poniendo al futbolista en el punto de mira.