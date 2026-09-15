Messi tendrá su despedida de la selección argentina: Scaloni le va a convocar en los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso

Aún no se han escrito las últimas líneas sobre la carrera de Leo Messi en la selección argentina. A pesar de que el pasado 31 de agosto anunció su retirada del combinado albiceleste, el de Rosario será de la partida en los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso.

La información, adelantada por ESPN Argentina, añade que Scaloni lo incluirá entre los convocados para los amistosos de septiembre y octubre. Es la forma en la que el seleccionador quiere que su jugador se retire de la selección y que el recuerdo de su último partido no sea la derrota en la final del Mundial.

Los partidos ya tienen fecha. El 30 de septiembre Argentina se va a enfrentar a Bolivia en Córdoba, mientras que el 3 de octubre recibe a Burkina Faso en el Monumental. El 6 de octubre cierra ante Benín, también en el estadio de River.

Cabe destacar, que su 'regreso' aún no es oficial, puesto que Scaloni todavía no ha desvelado una convocatoria que apunta a conocerse esta semana. Si Messi está en esa lista, Córdoba puede ser el primer reencuentro post Mundial y el Monumental el gran escenario de homenaje.

Dos sedes distintas, un mismo relato: la gente quiere verlo una vez más con la camiseta argentina, aunque el ciclo de selecciones ya haya sido cerrado a tenor del comunicado que emitió el argentino hace dos semanas a través de sus redes sociales.

Hasta ahora, Messi ha disputado 207 partidos jugados con la absoluta y ha marcado 125 goles con la Albiceleste. Su palmarés habla por sí solo: campeón del Mundo en Qatar 2022; dos Copas América (2021 y 2024); medalla de oro Olímpica en Pekín 2008; un Mundial Sub-20 en 2005 y una Finalissima en 2022.

A sus 39 años va a disputar sus últimos partidos con Argentina. La decisión de retirarse vino motivada por varios factores: su edad, la dura derrota en la final del Mundial frente a España y, además, el fallecimiento de su padre.

"Tiene 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte tenía clarísimo que iba a jugar hasta que quisiera, pero que la gente esté orgullosa de su equipo, de Leo, de lo que ha hecho, el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, no va a cambiar nada", dijo Scaloni tras la final.

En su mensaje de despedida, Messi escribió: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

De este modo, el argentino tendrá dos amistosos en su país para despedirse del combinado albiceleste. Dos encuentros donde recibirá los homenajes que se merece por el legado que deja.