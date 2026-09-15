Kylian Mbappé, Vinicius y Konaté no lucieron el mensaje de apoyo a Ceuta antes del partido contra el Elche

Los tres jugadores del Real Madrid evitaron mostrar el lema "Todos somos caballas" cuando saltaron al terreno de juego.

Konaté, Vinicius y Mbappé evitaron lucir en su totalidad la camiseta de apoyo a Ceuta que los equipos de Primera División están portando durante esta sexta jornada en los prolegómenos de los partidos.

De manera simbólica y como muestra de confraternidad por la delicada situación que están viviendo los ciudadanos ceutíes desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos el pasado 30 y 31 de julio, los conjuntos de Primera División saltaron al terreno de juego en esta jornada con una camiseta con el lema "Todos somos caballas, Ceuta y sus caballeros de la mar".

También sucedió este mismo ritual en el partido entre el Elche y el Real Madrid, pero se dio la llamativa imagen de que tres jugadores del conjunto blanco se negaron a mostrar en su totalidad la camiseta de apoyo a Ceuta.

👉 Vinicius, Mbappé y Konaté no enseñan el mensaje de ánimo a Ceuta.



👉 Ambos futbolistas se colocaron mal la camiseta sin que se vea el 'Todos somos Caballas'. pic.twitter.com/XkrhUDS8XQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026

Fueron Konaté, Vinicius y Kylian Mbappé. Los tres jugadores fueron de los últimos en ponerse esta camiseta en el túnel de vestuarios, y una vez que saltaron al césped se encargaron de que no se viera el mensaje de la parte delantera de la prenda.

Los tres realizaron la misma maniobra. Encogieron la parte baja de la camiseta y la doblaron hasta la zona superior del pecho, de manera que el lema quedaba ilegible.

Los jugadores de Elche CF y Real Madrid saltaron al césped con camisetas en apoyo a Ceuta. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/vEUji3GbdP — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 15, 2026

Durante unos segundos y antes del pasamanos, los tres jugadores del Real Madrid permanecieron con la camiseta inmóvil, y en el momento en el que comenzaron a saludar a los futbolistas del Elche se quitaron rápidamente las prendas de apoyo a Ceuta mientras que el resto de sus compañeros sí que las portaban.