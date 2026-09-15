El fracaso de Michael Owen fuera del fútbol: una posible estafa a sus 3,2 M de seguidores con una app de inversión

Michael Owen, antiguo delantero del Liverpool, Real Madrid y la selección inglesa, ha quedado envuelto en una polémica ajena a los terrenos de juego.

El exfutbolista promocionó ante sus cerca de 3,2 millones de seguidores en X a ehamarkets, una plataforma de inversión que figura en una advertencia de la autoridad financiera británica, la Financial Conduct Authority (FCA), por ofrecer o publicitar servicios sin autorización en Reino Unido.

Owen anunció durante el verano su vinculación con la empresa como embajador global. El exinternacional inglés difundió el acuerdo en sus redes sociales, presentando la plataforma como una alternativa de inversión respaldada por tecnología y orientada a facilitar el acceso a los mercados.

El mensaje era especialmente relevante por la dimensión de su audiencia y por el peso de una figura conocida para potenciales inversores sin experiencia.

Sin embargo, el respaldo publicitario chocaba con una alerta ya emitida por el regulador británico. En su aviso, publicado en octubre de 2025, la FCA señaló que ehamarkets "puede estar proporcionando o promoviendo servicios o productos financieros sin permiso".

Además, pidió a los consumidores que evitaran operar con la firma y permanecieran atentos a posibles fraudes.

La advertencia no equivale a una condena judicial ni prueba por sí misma que la compañía haya cometido una estafa. Pero sí sitúa a la entidad fuera del marco de autorización de la FCA para desarrollar esas actividades en el mercado británico.

Michael Owen promociona una app de inversión no autorizada en Reino Unido. Captura de pantalla

Para los usuarios, esa circunstancia puede tener consecuencias determinantes: en caso de conflicto, no dispondrían de acceso al Servicio del Defensor Financiero británico ni a los mecanismos de compensación aplicables a clientes de empresas reguladas.

Tras la difusión de la información, Owen retiró de X los contenidos vinculados a ehamarkets. Según las informaciones publicadas en Reino Unido, el exdelantero tampoco tendría previsto realizar nuevas acciones promocionales para la plataforma.

Aun así, la empresa continuaba presentándolo como uno de sus embajadores en sus materiales corporativos cuando estalló la controversia.

Ehamarkets asegura operar bajo una licencia de intermediación financiera en Labuan, jurisdicción de Malasia, a través de Hooya Plus Capital Inc. No obstante, ese registro internacional no sustituye la autorización requerida por la FCA para prestar o promocionar servicios financieros regulados en Reino Unido.

La compañía ofrece operativa en mercados como divisas, materias primas, índices y CFD, productos complejos que pueden incorporar apalancamiento y elevar de forma considerable el riesgo de pérdidas.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad de los personajes públicos en la publicidad financiera. La popularidad de un exdeportista puede aportar confianza inmediata a una plataforma, pero no garantiza ni su supervisión regulatoria ni la seguridad de los fondos.

La propia FCA recomienda verificar siempre que una empresa figure en sus registros antes de invertir y desconfiar de propuestas que prometan un acceso sencillo o beneficios potenciales sin explicar con claridad sus riesgos.