Ez Abde, futbolista del Betis, recibe insultos y amenazas desde Marruecos por lucir una camiseta de apoyo a Ceuta

Ez Abde, futbolista del Betis e internacional con Marruecos, con la camiseta en apoyo a Ceuta. Captura de pantalla

Ez Abde se ha convertido en el centro de una fuerte polémica después de participar en el gesto de apoyo a Ceuta protagonizado por los futbolistas del Real Betis y el Villarreal antes de su duelo de La Liga en La Cerámica.

El extremo verdiblanco, internacional absoluto con Marruecos, vistió junto al resto de jugadores una camiseta solidaria con la ciudad autónoma y recibió después insultos y graves amenazas de usuarios marroquíes en sus redes sociales.

La acción tuvo lugar este lunes, en los instantes previos al comienzo del encuentro. Ambos equipos salieron al terreno de juego con una prenda blanca en la que se leía "Todos somos caballas", una expresión de respaldo a la población ceutí. El término caballa es el gentilicio popular de los habitantes de Ceuta y el mensaje se planteó como una iniciativa colectiva.

El internacional marroquí se limitó a integrarse en el protocolo establecido por los dos clubes, igual que el resto de sus compañeros. Aun así, la fotografía del jugador con la camiseta encendió una parte de la conversación en Marruecos, donde Ceuta recibe el nombre de Sebta y continúa siendo objeto de una reivindicación de soberanía por parte de Rabat.

Los comentarios contra Abde se multiplicaron bajo sus publicaciones de Instagram. Algunos le reprocharon haber utilizado una camiseta que, a su juicio, respaldaba la posición española sobre Ceuta.

"Un verdadero marroquí no abandona su patria cuando más lo necesita", escribía uno de los mensajes difundidos. Otros utilizaron calificativos como "traidor" y "cobarde", mientras varios perfiles reclamaron que el futbolista no volviera a ser convocado por la selección de Marruecos.

La situación escaló rápidamente desde la crítica hasta mensajes de carácter intimidatorio. "Hoy vivirás aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida", decía una de las amenazas dirigidas al extremo del Betis. "La patria no se vende", añadía otro usuario. Las publicaciones relacionadas con el encuentro desaparecieron posteriormente del perfil de Abde.

Isco Alarcón y el resto de jugadores del Betis, con la camiseta en apoyo a Ceuta. Real Betis

El caso ha abierto un debate en Marruecos. Mientras una parte de los aficionados consideró inaceptable que el jugador se sumara al gesto visible de respaldo a Ceuta, otros recordaron que no se trataba de una iniciativa diseñada por él.

La camiseta fue utilizada por las plantillas completas del Betis y Villarreal, por lo que negarse a llevarla habría supuesto desmarcarse de una acción institucional de su club en pleno protocolo previo a un partido de Primera División.

También hubo voces públicas que defendieron al futbolista y reprobaron la intensidad de la reacción. En el programa El Chiringuito, el periodista Youseff Tensamani criticó los ataques, mientras Cristóbal Soria describió lo ocurrido como una "barbaridad" y un "despropósito", subrayando que Abde no apareció solo ni presentó el gesto como un pronunciamiento personal.

Abde, criado en España

Nacido en Beni Melal, Abde se trasladó de niño a España y creció en Elche. Posee nacionalidad española y marroquí, aunque optó por representar internacionalmente a Marruecos, con cuya selección ha acumulado 37 apariciones.

Su trayectoria y su condición de futbolista de la selección nacional explican que el episodio haya alcanzado tal dimensión fuera de España.

La controversia se inscribe, además, en el clima de tensión reciente alrededor de Ceuta. El debate político sobre la ciudad autónoma ha adquirido una sensibilidad extraordinaria tras las últimas crisis migratorias y los choques diplomáticos entre Madrid y Rabat.

En ese escenario, una iniciativa de solidaridad deportiva ha sido leída por una parte del público en clave territorial y política.

Abde, que participó en una acción conjunta de su equipo, ha terminado expuesto a una campaña de acoso que vuelve a evidenciar la facilidad con la que los conflictos políticos se trasladan a las redes sociales y alcanzan a figuras como los deportistas.