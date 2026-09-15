Carlos Espí acude al rescate del Real Madrid en el minuto 91 ante el Elche tras una segunda parte que deja muchas dudas

Elche

Real Madrid

El Real Madrid se ha llevado los tres puntos del Martínez Valero y eso es lo más importante. No quiere Mourinho que se repita lo que sucedió el pasado viernes ante el Betis -jugar bien y perder- y ante el Elche, su equipo rozó la debacle, pero se llevó la victoria [Narración y estadísticas del partido: Elche 2-3 Real Madrid].

Jugó con fuego el conjunto blanco y estuvo a tres minutos de quemarse. De tener el partido encarrilado en la primera parte, a que le empaten en el 83. Tuvo que ser Carlos Espí, otra vez, el que le diera el triunfo a su equipo después de dejarse ir en la segunda mitad.

El Elche, fruto del ímpetu de querer ganar un partido que tenía perdido, se volcó en busca del 3-2 y en el tiempo de añadido, el Real Madrid le castigó en un contragolpe. Montaña rusa de emociones para ambos conjuntos en un partido loco.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Carlos Espí. Reuters

Hizo muy pronto los deberes el conjunto blanco. Activó la apisonadora en la primera parte y en media hora ya tenían el partido encarrilado con el golazo de falta de Arda Güler y el tanto de Mbappé tras una gran jugada colectiva.

Sin embargo, el Real Madrid no llegó a cerrar el partido. El Elche tuvo sus ocasiones en la primera parte y en la segunda llevaron la iniciativa en el encuentro. La diferencia abismal entre un equipo que aspira a ganar La Liga y el otro que aspira a la permanencia se reflejó en el resultado, no así en el juego.

Los hombres de Mourinho encontraron problemas para elaborar las jugadas de ataque. El portugués decidió dar descanso a Bellingham y sorprendió con Arda Güler haciendo del inglés y Diomande en el costado diestro. El marfileño se reivindicó tras un inicio complicado.

Suya fue la asistencia en el 0-2 de Mbappé y a pesar de tener amarilla desde el minuto 4, se le vio con ganas de demostrar. De hecho, a pesar de los galones de Vinicius, Mourinho decidió cambiar primero al brasileño -junto con Güler-.

Ese quizá fue uno de los errores del portugués. El turco, autor del primer gol del partido, volvió a demostrar que es un jugador imprescindible en el equipo. De sus botas salieron las ocasiones de los blancos y cuando abandonó el terreno de juego llegó el gol que metió al Elche en el partido.

Una versión a medio gas

Entró muy bien al partido el Real Madrid. En el primer minuto, Dituro ya se veía obligado a cortar un centro raso peligrosísimo de Valverde para un Mbappé que iba a rematar en boca de gol. En el segundo, filtró Güler un gran balón para la internada en el área del brasileño, pero no llegó a conectar el disparo.

El asedio no había hecho nada más que comenzar. Huijsen tuvo el 0-1 al conectar el córner ejecutado por Güler, pero el balón acabó en las manos de Dituro. Tres ocasiones claras de gol en los primeros diez minutos.

El Elche, por medio de Osorio, intentó crear peligro sobre la portería de Courtois, pero ninguno de los remates del conjunto ilicitano iban entre los tres palos. El Real Madrid, ahí sí que se mostró más efectivo que su rival.

Arda Güler inauguró el marcador con un golazo de falta que sorprendió al portero argentino del Elche, que no se esperaba que el turco lanzara por su palo. El balón tocó en el poste, rozó en el guante de Dituro y se coló en la portería. Fue un golpe de autoridad del turco en el día que tomó el mando del equipo.

No se conformó con el 0-1 el Real Madrid y superada la media hora de juego llegó el 0-2. Gran centro de Diomande, que suma su primera asistencia, conectando con el remate de Mbappé, que marcaba el 0-2.

Eso sí, el francés se quedó tendido durante unos minutos en el suelo, doliéndose de su pierna tras el duro choque con Dituro. Hizo saltar las alarmas, sobre todo porque el domingo es el derbi ante el Atlético de Madrid, pero pudo continuar sin aparentes dificultades.

Al filo del descanso, en un contraataque de libro, Mbappé asistió a un Vinicius al que se le ha mojado la pólvora en este inicio de temporada, pero su disparo lo repelió el portero del Elche. En el rechace, Güler no atinó a conectar un buen remate. Otra oportunidad perdida.

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