El Camp Nou volverá a albergar la final de la Champions League en 2029, 30 años después de la última vez

El renovado feudo del Barça se ha impuesto a Wembley. San Mamés se queda sin la final de la Women's Champions League.

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha hecho oficial que Camp Nou será la sede de la final de la Champions League en la temporada 2028/2029.

El coliseo del FC Barcelona se ha impuesto en la votación definitiva a la candidatura del estadio de Wembley, otorgando a España y a la capital catalana la oportunidad de organizar el partido más trascendental del fútbol de clubes a nivel mundial.

La fecha elegida está cargada de un profundo simbolismo, ya que en 2029 se cumplirán exactamente 30 años de la última vez que el estadio azulgrana fue el escenario de una final de la Copa de Europa.

🏟️ Two iconic venues!



🏆 Munich Football Arena and Camp Nou in Barcelona will host the #UCLfinal in 2028 and 2029 respectively.



Which one would you like to go to the most? 👇 pic.twitter.com/V1EzYUMc9U — UEFA (@UEFA) September 15, 2026

Aquella histórica noche de mayo de 1999, el Manchester United protagonizó una remontada agónica en el tiempo de descuento frente al Bayern de Múnich, grabando el nombre del Camp Nou en los anales del fútbol europeo. Además, coincidirá con el 40º aniversario de la gran final de 1989.

La victoria de la candidatura barcelonesa es, sobre todo, el triunfo del proyecto del Espai Barça.

UEFA ha valorado de forma excepcional el dossier presentado por la RFEF y el club azulgrana, que ofrecía un estadio de vanguardia, totalmente cubierto, sostenible y con un aforo superior a los 104.000 espectadores, convirtiéndolo en el recinto deportivo más grande de Europa.

Frente a la tradición y el peso institucional que siempre aporta Wembley, el máximo organismo europeo ha apostado por la innovación y la modernización arquitectónica que representa el nuevo templo culé.

La organización de este evento supondrá un monumental impulso económico y mediático para Barcelona. Las instituciones ya trabajan en los dispositivos de seguridad, movilidad y alojamiento necesarios para acoger a las más de 100.000 personas que viajarán para vivir in situ la final.