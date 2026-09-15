Abde responde a los insultos desde Marruecos por su camiseta de Ceuta: "Apoyaba a una población y sus habitantes"

El futbolista del Real Betis, Ez Abde, ha salido al paso de la enorme polémica generada en las últimas horas en su país natal. Tras la cascada de críticas, insultos y graves amenazas recibidas desde Marruecos por lucir una camiseta solidaria con la ciudad de Ceuta, el internacional marroquí ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para zanjar el asunto y aclarar las intenciones reales de su gesto.

El origen de la controversia se remonta a los instantes previos al partido de Liga disputado ayer entre el Villarreal y el Betis. Ambas plantillas saltaron al terreno de juego luciendo una camiseta blanca con el lema "Todos somos caballas", una iniciativa conjunta de los clubes en señal de apoyo a la ciudad autónoma ante las recientes complicaciones migratorias.

Al participar en el protocolo habitual junto al resto de sus compañeros, la imagen del extremo marroquí desató la ira de un sector de la afición de su país.

Ez Abde, futbolista del Betis e internacional con Marruecos, con la camiseta en apoyo a Ceuta. Captura de pantalla

Rápidamente, las redes sociales del jugador se llenaron de mensajes que lo tachaban de "traidor" y "cobarde", exigiendo que no volviera a vestir la camiseta de la selección de Marruecos, país que históricamente reivindica la soberanía sobre Ceuta. La situación escaló hasta el punto de recibir mensajes de carácter intimidatorio como "Hoy vivirás aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida".

Ante el revuelo mediático y la dureza de los ataques, Abde ha decidido romper su silencio. En un texto publicado en sus perfiles oficiales, el jugador comienza explicando que su objetivo es "aclarar una situación ocurrida ayer en el encuentro de Liga frente al Villarreal CF".

En su mensaje, el bético ha querido desvincular rotundamente el gesto de cualquier motivación territorial o diplomática. "Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí", subraya tajantemente en su escrito.

Comunicado de Abde tras los insultos recibidos. REDES SOCIALES

Para el atacante verdiblanco, la iniciativa de los clubes se trataba puramente de un acto humanitario. "Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada", argumenta el jugador criado en Elche, intentando separar el fútbol y la solidaridad de las tensiones fronterizas.

A pesar de las explicaciones, Abde ha querido dejar muy claro que su escrito es una aclaración, no un paso atrás ante las feroces críticas y chantajes recibidos. Con un tono firme para concluir su mensaje, el futbolista se reafirma.

"Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces", ha sentenciado.