Lekjaa, hombre de confianza de Mohamed VI y líder del fútbol marroquí, asegura que la final del Mundial será en Casablanca

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol y ministro delegado encargado del Presupuesto, elevó este jueves la presión sobre España en la disputa por la final del Mundial 2030.

El dirigente aseguró durante un acto electoral que el partido decisivo se jugará en el futuro Gran Estadio Hassan II de Casablanca, pese a que la FIFA todavía no ha comunicado el reparto definitivo de sedes ni ha designado oficialmente el estadio de la final.

"La provincia de Benslimán, en la región de Casablanca, tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030", afirmó Lekjaa en un encuentro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) celebrado en Buznika, a las afueras de Rabat. El responsable federativo vinculó además el desarrollo de la zona a la celebración del torneo: "El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia".

Sus palabras suponen una respuesta directa a la postura defendida en los últimos días por Rafael Louzán.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha mantenido que España debe acoger la final del campeonato, una reivindicación que apoya en el peso histórico y deportivo del fútbol español. Louzán reconoce, no obstante, que la última palabra corresponde a la FIFA.

La pugna se concentra en tres grandes recintos. España presenta como principales alternativas el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou, mientras que Marruecos apuesta por el Gran Estadio Hassan II, que se levanta en Benslimán, dentro del área metropolitana de Casablanca.

Portugal, tercer organizador principal junto a España y Marruecos, no dispone de un estadio con la capacidad que se ha considerado necesaria para competir por el partido por el título.

El Gran Estadio Hassan II

El proyecto marroquí representa una declaración de ambición. El Hassan II está diseñado para albergar a unos 115.000 espectadores y, si se completa conforme a los planes anunciados, se convertirá en el estadio específico de fútbol con mayor aforo del mundo.

Las previsiones sitúan la entrega de la obra en diciembre de 2027, con margen de tres años para realizar pruebas operativas antes del Mundial. En mayo, según fuentes locales, los trabajos habían alcanzado el 40% de ejecución.

La capacidad será un argumento central para Marruecos, pero no el único que evaluará la FIFA. La decisión también dependerá de la conectividad internacional, la movilidad local, la seguridad, la disponibilidad hotelera, la infraestructura tecnológica y la operativa global de un partido que concentra a dirigentes, patrocinadores, medios y aficionados de todo el mundo.

Esos factores mantienen abierta la carrera entre Casablanca y las opciones españolas.

Lekjaa llevó incluso el discurso al terreno deportivo al imaginar una final entre Marruecos y Francia. "Para que podamos vengarnos", señaló en referencia al precedente entre ambos combinados. La selección francesa eliminó a Marruecos en cuartos de final del Mundial de 2026, con un triunfo por 2-0.

El Mundial de 2030 será organizado principalmente por España, Portugal y Marruecos, mientras Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones en el marco de la conmemoración del centenario de la primera Copa del Mundo, celebrada en Montevideo en 1930.

La afirmación de Lekjaa no altera por ahora el marco oficial: Casablanca no ha sido nombrada sede de la final. Pero sí confirma que Marruecos ha pasado de presentar su estadio como aspirante a actuar públicamente como si ya hubiera ganado una batalla que la FIFA aún no ha resuelto.