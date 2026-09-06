El Barça saca la apisonadora y le endosa una manita a un Valencia pobre que no compitió e hizo aguas en defensa

Fermín, Lamine y Raphinha celebran uno de los goles ante el Valencia. EFE

Lamine firmó su mejor partido de la temporada con un doblete; le acompañaron Raphinha, Fermín y Pedri. La afición ché explotó contra la directiva, el entrenador y los jugadores.

Valencia

Barcelona

El Barça ha vuelto a pasar por encima del Valencia y eso ya no es noticia. Desde hace ya unos años, uno de los partidos más atractivos del fútbol español se ha convertido en uno más a tenor de la superioridad de un equipo sobre el otro [Narración y estadísticas del partido: Valencia 0-5 Barça].

Independientemente del escenario -Mestalla, Montjuïc o el Johan Cruyff-, el conjunto que dirige Hansi Flick saca un rodillo que acaba provocando que su rival muestre una imagen humillante. En el club del Turia las miradas apuntan al palco primero, al banquillo después y por último a los jugadores.

A excepción de la victoria del Valencia en la última jornada de la temporada pasada cuando el Barça ya no se jugaba nada (3-1), los resultados de los últimos años son vergonzantes (7-1, 0-5 y 6-0) para una afición que ya no aguanta más y tan solo han transcurrido cuatro jornadas del nuevo curso.

Imagen del marcador de Mestalla. EFE

El marcador fue de 0-5, pero pudo haber sido incluso más abultado si no fuera por la figura de Dimitrievski, el mejor jugador del conjunto ché a pesar de los goles encajados. El Valencia no supo frenar a ninguno de los jugadores que conforman el arsenal ofensivo azulgrana.

Lamine, Raphinha, Fermín y Gordon camparon a sus anchas sobre el terreno de juego de Mestalla y a los seis minutos ya decidieron que había llegado la hora de comenzar la fiesta.

Solo un equipo sobre el campo

Decidió la Curva Nord no acceder al graderío del estadio hasta el minuto 19 y en ese período de tiempo se perdieron dos goles del Barça, aunque solo uno acabó subiendo al marcador, el de Lamine Yamal.

Filtró un balón exquisito Fermín a la espalda de la zaga del Valencia, encontrando el desmarque de un atento Lamine, que definió de forma brutal con su pierna izquierda, con un toque sutil para superar por arriba a Dimitrievski. Pudo hacer más el macedonio, pero el gol era de pura clase.

La apisonadora siguió y tan solo dos minutos después, de nuevo Lamine celebró su gol. Recibió muy fácil de Pedri, que jugó con Fermín dentro del área, a su vez el andaluz conectó con el '10' del Barça libre de marca para batir por bajo a Dimitrievski con un potente zurdazo.

La presión y el robo de Rodri.

La velocidad de Lamine Yamal.

La asistencia de Fermín.

El oportunismo de Raphinha.



Un 𝑭𝑪 𝑩𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒐𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒍 conquista Mestalla. (0-5)#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/SvbgPI7Wyc — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 6, 2026

Si los ánimos ya estaban caldeados en las gradas ante la presencia en el palco de Kiat Lim, presidente de hijo de Peter Lim, con el 0-2 en tan solo ocho minutos Mestalla explotó contra la directiva, el banquillo y los jugadores. No obstante, el gol no acabaría subiendo al marcador por un ajustadísimo fuera de juego.

No hubo ninguna reacción por parte del Valencia. El inicio del partido -calcado al que efectuaron el pasado fin de semana en Riazor ante el Dépor- no hirió el orgullo de unos jugadores a quienes no les importaba que el Barça se pasease por Mestalla jugando a su antojo.

Jugaban con tanta relajación los hombres de Flick que los de Carlos Corberán tuvieron sus ocasiones. Un error defensivo de Gerard Martín provocó la contra de Otorbi. Sin embargo, su envío raso al área hacia Danjuma lo cortó Cubarsí.

No aprovechó esa ocasión el conjunto ché, pues castigo del Barça a un equipo que hacía aguas atrás. Buena dejadita de Gordon de espaldas a portería, conectando con la llegada de Fermín, el cual se sacó un poderoso latigazo con la zurda, imparable para Dimitrievski. Estaban desatados los hombres de Flick.

Lamine celebra su primer gol ante el Valencia. EFE

El Valencia tuvo una oportunidad de volver a meterse en el partido después de un mal control de Rodri que dejó solo a Danjuma, pero un paradón de Joan García evitó el 1-2. Fue, en cualquier caso, un espejismo, porque el dominio del Barça era absoluto.

Un Lamine especialmente enchufado volvió a acariciar el doblete con un disparo que rozó el poste y otro que obligó al meta local a intervenir abajo. Fermín también estuvo a punto de firmar un golazo tras marcharse de tres defensas, pero su remate acabó estrellándose en el poste.

El Valencia no reaccionó

Era de esperar alguna reacción del Valencia tras la reanudación, pero no llegó. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Gordon rozó el 0-3 tras una contra conducida por Lamine. El tercero sí llegó un minuto después.

En otra transición, Fermín dejó el gol en bandeja al Pichichi Raphinha, que no perdonó. Con el Valencia en pleno estado de descomposición sobre el césped, Dimitrievski evitó el cuarto en un par de ocasiones antes de que se cumplieran los diez minutos.

Corberán trató de arreglar el desaguisado con un triple cambio. Entraron Gayá y Tárrega, además de un Harvey Elliott que hacía su debut y que debe estar preguntándose dónde se ha metido.

La 𝒑𝒂𝒏̃𝒐𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒆𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂 tras el 0-5 del FC Barcelona al Valencia CF#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/G75o5WKz5f — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 6, 2026

Un cabezazo de Rodri se estrelló contra el larguero unos minutos antes de que Flick decidiera darle descanso pensando ya en el Feyenoord. Raphinha se quedó a milímetros de alcanzar un pase-remate de Fermín.

El 0-3 se antojaba incluso corto para lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego. Al Valencia le duraba muy poco la pelota y, cuando conseguía salir, los azulgranas no tenían reparos en cometer faltas, incluso de tarjeta, para cortar cualquier atisbo de peligro.

El asedio del Barça no cesaba. El cuarto llegó tras un derechazo cruzado de Pedri. También se produjo el debut de Gabriel Jesus, que tuvo muy cerca el gol con un disparo ajustado al poste.

Y todavía hubo tiempo para el quinto, como premio al gran partido de Lamine. Nueva manita de un equipo que suma ya 17 goles en sus cuatro primeras jornadas, igualando el registro conseguido en 2012.

Ficha técnica del partido:

0 - Valencia: Dimitrievski, Maffeo (Elliott, m.54), Arnau Martínez, Pepelu (Tárrega, m.54), Diakhaby (Iker Córdoba, m.63), Jesús Vázquez (Gayà, m.54); Otorbi (Hugo Duro, m.76), Dieng, Ugrinic; Javi Guerra (Sato, m.63) y Danjuma.

5 - Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia (Koundé, m.29), Cubarsí (Christensen, m.62), Gerard Martín, Espart; Rodri (Bernal, m.62), Pedri (Gabriel Jesús, m.81), Fermín (Olmo, m.75); Lamine, Raphinha y Gordon (Adeyemi, m.62).

Goles: 0-1, m.6: Lamine. 0-2, m.22: Fermín. 0-3, m.50: Raphinha. 0-4, m.79: Pedri. 0-5, m.84: Lamine.

Árbitro: Isidro Díaz. Amonestó a Arnau (m.76) por parte de los locales y a Cubarsí (m.48+), Rodri (m.47) y Fermín (m.65) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 47.319 espectadores.