Ana Peleteiro, contra la iniciativa de congelar los óvulos de las futbolistas: "Que no vendan que es feminista"

La medallista olímpica Ana Peleteiro ha expresado públicamente su rechazo al reciente acuerdo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El organismo presidido por el ente federativo planea financiar tratamientos de congelación de óvulos para las futbolistas de la selección nacional mediante un convenio con una clínica especializada.

A través de un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, la triplista gallega cuestionó duramente la naturaleza de este proyecto institucional y abrió el debate sobre la auténtica conciliación familiar en la alta competición.

Peleteiro abrió su reflexión planteando una confrontación directa sobre el enfoque del proyecto: "¿Y si una medida que se nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista?".

Para la atleta, la cuestión de fondo no reside en el procedimiento médico en sí, sino en las motivaciones institucionales que impulsan su financiación federativa.

La deportista gallega incidió en la dualidad de objetivos que, a su juicio, esconde este tipo de propuestas laborales. "El problema está en por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad", subrayó durante su intervención.

Peleteiro expuso el dilema ético que plantea la intervención de un organismo deportivo en los tiempos biológicos de sus integrantes: "¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres, o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Son dos cosas muy diferentes".

Según argumentó, el foco debería situarse en garantizar derechos laborales y no en posponer la gestación para maximizar el rendimiento competitivo.

Medidas reales de conciliación

En su exposición, la saltadora enumeró una serie de reformas estructurales indispensables para que la maternidad no suponga una penalización deportiva ni económica.

La foto oficial de las jugadores de la selección española femenina para la Eurocopa de 2025. Europa Press

Peleteiro reclamó "proteger los contratos durante el embarazo", "garantizar la reincorporación", "respetar los tiempos de recuperación y posparto" y "facilitar el cuidado de los hijos".

"En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que sigan encajando en la estructura", criticó con firmeza, señalando la falta de coberturas efectivas en los convenios actuales del deporte profesional.

El riesgo de coacción

Uno de los puntos más críticos de su alegato abordó el peligro de que una alternativa médica termine transformándose en una imposición velada por parte de los clubes o federaciones.

"Hoy congelar óvulos es una opción, pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento puede empezar a convertirse en una expectativa?", advirtió.

Peleteiro ilustró este riesgo imaginando posibles reproches futuros en el entorno laboral: "Si podías congelar óvulos, ¿por qué has decidido quedarte embarazada ahora mismo?".

La atleta alertó de que una propuesta que en apariencia otorga autonomía "puede generar presión sobre una decisión que debería pertenecerle exclusivamente a ella".

La iniciativa de la Federación

El proyecto de la RFEF, impulsado tras inquietudes trasladadas por capitanas como Alexia Putellas, tiene previsto presentarse oficialmente durante la segunda quincena de septiembre junto a la Clínica Tambre.

La iniciativa abarcará a jugadoras internacionales con el objetivo declarado de facilitar la compatibilidad entre sus carreras de élite y sus proyectos familiares futuros.

Peleteiro concluyó su mensaje reclamando una reformulación completa del problema: "La pregunta no debería ser: '¿Cómo conseguimos que una deportista pueda retrasar su maternidad?', sino: '¿Cómo conseguimos que ser madre no penalice la carrera de una deportista?'".

Para la atleta, existe un abismo entre ofrecer alternativas reproductivas y "construir un sistema en el que la opción más conveniente para la institución sea que no lo sea todavía".