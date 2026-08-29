Julián Álvarez, caso cerrado: el perdón como Griezmann y ganarse a la afición o la salida al Arsenal como única alternativa

Julián Álvarez tiene la llave de su propio destino. No depende del Atlético de Madrid, ni del Barça, como tampoco del Arsenal. La pelota está en su tejado. Dos opciones tiene sobre la mesa: continúa en el equipo rojiblanco o hace las maletas rumbo a Londres.

El jugador se complicó su futuro cuando anunció durante el Mundial que quería cambiar de aires y que ya se lo había comunicado a su club. Sin embargo, La Araña solo barajaba la opción de irse a la Ciudad Condal y es posible que permanezca en Madrid o se vaya a Reino Unido.

Gil Marín, por activa y por pasiva, ya ha dejado claro que, bajo ningún concepto, se irá al Barça: "Nos repugna su falsedad, falta de ética y transparencia. Si Julián cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid buscaremos una alternativa pero nunca, nunca será el Barcelona".

Laporta reconoció el miércoles públicamente que el Barça no había renunciado al fichaje, mientras que el club rojiblanco respondió con un comunicado primero y con Gil Marín después que el argentino no irá a la Ciudad Condal por la actitud de una entidad que ahora es vista como "enemiga".

El gran damnificado en todo este asunto es Julián Álvarez. El argentino ya sufrió el pasado domingo el desprecio de una afición que le ha acompañado en las dos temporadas que lleva vistiendo la camiseta rojiblanca incluso cuando su rendimiento no era óptimo.

El Metropolitano le recibió con abucheos desde que su nombre sonó por megafonía y con insultos cuando salió a calentar, pero el peor momento para él llegó cuando saltó al terreno de juego y tocó su primer balón.

Cada balón que pasaba por sus botas fue acompañado por los pitos de una afición que no le perdona querer irse de un club que apostó por él cuando no era titular indiscutible en el Manchester City y que siempre le ha transmitido su apoyo, incluso cuando atravesaba una sequía goleadora.

Pitada a Julián Álvarez en el Metropolitano Fernando González López

Según informó la Cadena SER, la familia de Julián mantuvo el jueves una extensa reunión con Fernando Hidalgo (representante del jugador) y todo su equipo de trabajo, incluidos sus abogados. El encuentro se prolongó durante más de cinco horas y se alargó hasta bien entrada la madrugada.

Sobre la mesa estuvo la situación del delantero y, especialmente, la decisión que debe tomar ante un escenario cada vez más complejo. La familia analiza si lo más conveniente es aceptar finalmente la propuesta del Arsenal o tratar de desbloquear su situación con el Atlético. A día de hoy, esas son las dos vías que se mantienen abiertas para el argentino.

La opción de Inglaterra supondría poner rumbo a Londres. El Arsenal se ha consolidado como el único pretendiente que, en estos momentos, presenta una alternativa real para sacar a Julián del Metropolitano. Sin embargo, el futbolista todavía no ve con claridad su llegada al conjunto inglés.

El Barça ha sido su gran prioridad durante todo el verano y, mientras exista alguna posibilidad de que esa operación pueda reactivarse, el delantero mantiene la esperanza de que el escenario dé un nuevo giro.

"Las palabras de Gil Marín son una falta de educación y de respeto. Esto traspasa una línea roja y me indigna".



👤 Rafa Yuste, con @m_marchante sobre las palabras del directivo rojiblanco.#LaCasaDelFútbol #UCL https://t.co/JBx4Bn2vHS pic.twitter.com/KAITjQb0DQ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 27, 2026

El tiempo, no obstante, juega cada vez más en contra de esa posibilidad. Con el camino hacia Barcelona cada vez más complicado, Julián se encuentra ante la necesidad de valorar si mantiene su apuesta por el conjunto azulgrana o si abre la puerta a una salida hacia el Arsenal.

La otra opción es seguir en el Atlético de Madrid y pasar por una situación incómoda pero necesaria, pedir perdón. Un escenario muy parecido al que le tocó vivir a Antoine Griezmann cuando se marchó del club rojiblanco rumbo al Barcelona.

"Sé que la gente lo quiere escuchar de mi voz. Pido perdón por el daño que pude haber hecho a la gente. El mayor perdón que quiero pedir es sobre el campo, dando todo por el equipo y con noches como esta", expresó el francés en octubre de 2022 tras darle la victoria al Atlético de Madrid ante el Athletic Club una vez que volvió del Barça.

Hasta el último día que ha estado vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, Griezmann lo dio por un club y por una afición que al final terminó perdonándole y llorando su marcha a la MLS.

El máximo goleador histórico (212 dianas) y el cuarto futbolista en alcanzar los 500 partidos con la rojiblanca volvió a tocar aquel tema tan espinoso en su despedida: "Sé que muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han hecho, pero os pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven, cometí un error, volví a recapacitar e hicimos todo por volver aquí y disfrutar de nuevo".

El homenaje de los capitanes. Las lágrimas en la grada. David Villa aplaudiendo 🥹



La despedida de Griezmann es histórica 🥹❤️🤍#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/y9knIeMsy5 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 17, 2026

Ese es el paso atrás que debería dar Julián Álvarez. Asumir la situación y trabajar para recuperar la confianza de una afición que ya le ha puesto la cruz.

Julián Álvarez afronta ahora una decisión determinante: mantener su apuesta por el Barcelona hasta el último momento, con el riesgo de tener que continuar en Madrid, o valorar seriamente la alternativa del Arsenal para cerrar un verano que se ha ido complicando hasta convertirse en un escenario cada vez más tenso.

El calendario apremia y el cierre del mercado se aproxima. La última palabra corresponde ya al delantero argentino, que debe elegir entre dos opciones mientras el margen para cambiar el rumbo de su futuro se reduce cada vez más.