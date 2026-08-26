El Getafe le niega al Rayo jugar en el Coliseum por las obras: la opción de seguir en Butarque cobra fuerza como alternativa

El Rayo se tendrá que buscar la vida, otra vez, si el jueves la Comunidad de Madrid no certifica que la actividad puede volver con seguridad al estadio de Vallecas. El Getafe le ha negado la posibilidad de jugar el próximo 5 de septiembre en el Coliseum, por lo que el retorno a Butarque cobra fuerza.

La postura del club azulón se debe a que su campo se encuentra en obras y dos días después, el 7 de septiembre, se enfrentarán al Celta de Vigo. Ese poco tiempo de margen entre un hipotético partido y otro es el que ha llevado al Geta a decirle 'no' al Rayo Vallecano a jugar en su estadio, según apunta la Cadena SER.

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