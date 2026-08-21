Ronaldinho regresa al fútbol once años después para jugar en el Ravenna italiano: "¡Qué empiece la magia!"

El regreso de Ronaldinho al fútbol ya es una realidad. Once años después de su retirada como jugador profesional, ahora el brasileño ha decidido volver a calzarse las botas para jugar con el Ravenna italiano de la Serie C, la tercera categoría.

'Dinho' fue presentado este mismo jueves en un acto por todo lo alto del modesto equipo que pretende con este movimiento generar una ola comercial que va mucho más allá de lo deportivo.

De hecho, está por ver realmente si Ronaldinho tiene un peso real en el equipo. Está previsto que el ex del Barça dispute al menos un partido oficial durante este curso, por lo que todo apunta a que en lo puramente futbolístico su importancia será más bien residual.

A sus 46 años el brasileño ha decidido emprender esta nueva aventura por la amistad que le une al presidente del club, Ignazio Cipriani. Este empresario italiano es el miembro de la familia propietaria del grupo Cipriani, dedicado a la restauración, y guarda una estrecha relación con el futbolista.

Así, el Ravenna ha encontrado en Ronaldinho la figura perfecta para impulsar comercialmente la imagen del Ravenna y generar una expectación fuera de lo común para un equipo de tercera división que ha trascendido fronteras.

Llega para "ayudar"

El club realizó un acto de presentación de la temporada para dar la bienvenida a Ronaldinho. El futbolista aterrizó en el aeropuerto de Emilia-Romaña y fue recibido como un auténtico ídolo en la ciudad.

"Estoy muy feliz de estar aquí con mis amigos, pero vamos a esperar y ver si las cosas van bien con el equipo. He venido aquí por la amistad que tenemos, y eso es todo. Vamos a esperar y ver cómo le va al equipo. Estoy aquí para ayudar", comentó Ronaldinho en un perfecto italiano.

Preguntado sobre si llegará a jugar algún partido oficial con el Ravenna, el jugador se mostró esperanzado: "No lo sé, eso lo sabe el entrenador. Si eso sucede, mejor todavía, ¿no?".

Ronaldinho saluda a Andrea Mandolini, entrenador del Ravenna. EFE

Además, uno de los objetivos que podría cumplir el jugador brasileño si regresa a los terrenos de juego sería el de marcar su gol número 300: "Estoy en forma y sueño con marcarlo", aseguró.

"El fútbol siempre ha sido una alegría para mí, estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!", incidió el futbolista con un mensaje ilusionante.

La última aparición de Ronaldinho sobre un terreno de juego data de 2015. Aquel año, colgó las botas en el mes de septiembre con el Fluminense, y desde entonces no había vuelto a pisar un campo de fútbol de manera oficial.

Ahora, once años después y con 46 primaveras ya cumplidas, este giro de guion en su vida supone un nuevo reto desde el punto de vista más comercial que deportivo.