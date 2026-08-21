Matteo Moretto, periodista de fichajes: "En el Barça ya ven la llegada de Julián Álvarez prácticamente imposible"

El mercado de fichajes entra en su recta final y el FC Barcelona apura sus opciones para apuntalar una plantilla competitiva. La gran prioridad de la dirección deportiva sigue siendo la incorporación de un delantero centro, un "9" de garantías que complemente el ataque.

Sobre este complejo rompecabezas táctico y financiero habló detalladamente el periodista de fichajes Matteo Moretto en el programa 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca, donde desveló el estado real de las negociaciones y los planes de contingencia en los que trabaja el club azulgrana.

El gran nombre que más pasiones y debates ha levantado en la Ciudad Condal es el de Julián Álvarez. Sin embargo, Moretto fue tajante al respecto, enfriando por completo las expectativas de la afición culé para este periodo de transferencias.

Según el especialista, la directiva ya ha asumido que la operación es inviable económicamente en estos momentos: "...básicamente en el Barça lo de Julián Álvarez ya lo ven básicamente imposible", sentenció el periodista

Ante este muro financiero, la hoja de ruta del Barcelona pasa por una inteligente estrategia de transición. En lugar de comprometer la estabilidad económica de la entidad con un fichaje prohibitivo, la intención es incorporar ahora a un atacante de rendimiento inmediato pero de menor cartel.

Julián Álvarez, en un calentamiento con la selección de Argentina. Reuters

Moretto explicó que el plan consiste en "fichar a un futbolista que tiene características parecidas pero que a nivel de coste va a ser mucho más bajo", permitiendo así cubrir la vacante este curso con garantías y guardando la viabilidad para volver a intentar el asalto por el argentino dentro de un año, en un escenario mucho más favorable.

Otro de los grandes objetivos de la secretaría técnica azulgrana fue Lautaro Martínez, aunque esta alternativa se desvaneció casi instantáneamente debido a las altísimas exigencias del Inter de Milán. "Hubo sondeos y contactos y reuniones... se rumoreó mucho lo de Lautaro Martínez, hubo una consulta pero nada más", reveló Moretto.

En el abanico de alternativas reales sí figura el nombre de Luis Suárez como una opción factible.

Paralelamente, el especialista descartó categóricamente otras opciones del entorno culé: "No creo que sea Tresoldi, no creo que sea Gyökeres, no creo que sean los nombres que han salido".

De hecho, dejó la puerta abierta a una sorpresa inminente y adelantó que "durante esta semana saldrá el nombre del posible tapado", un movimiento trabajado en la sombra para dar el golpe definitivo al mercado.