Manolo Lama, periodista: "Ganó un Balón de Oro y la gente decía que no se lo merecía. Lo de Rodri es un escándalo"

Manolo Lama lo tenía claro después del Mundial. El periodista de la Cadena COPE destacó el nivel de Rodri Hernández durante el torneo y apuntó al centrocampista como una incorporación que habría elevado el nivel del Real Madrid.

Unas semanas después, sus palabras vuelven a cobrar protagonismo tras la llegada del internacional español al FC Barcelona.

Rodri fue presentado este miércoles como nuevo futbolista azulgrana después de completar su salida del Manchester City. El centrocampista firma con el conjunto catalán hasta 2030 y se convierte en una de las grandes incorporaciones del mercado de fichajes.

Su llegada al Barça también supone un golpe para el Real Madrid, que estuvo interesado en el jugador durante el verano. El club blanco llegó a plantearse su incorporación, aunque finalmente no terminó dando el paso definitivo para hacerse con uno de los mejores centrocampistas del mundo.

La situación contrasta con la valoración que Lama realizó tras la final del Mundial. El periodista quedó impresionado por el rendimiento de Rodri durante la competición y volvió a reivindicar su figura después de que España conquistara el título.

Rodri Hernández besando el trofeo de mejor jugador. Tom Weller

"Lo de Rodri es un escándalo, qué jugador, se gira y nunca le quitan el balón", aseguró Lama. El comunicador fue todavía más contundente al valorar el torneo realizado por el centrocampista: "Se va de este Mundial siendo el mejor centrocampista del mundo otra vez".

No era la primera vez que el periodista ensalzaba al jugador durante el campeonato. Después de la semifinal contra Francia, Lama calificó su actuación como una "matrícula de honor doble" y defendió nuevamente su candidatura como uno de los grandes futbolistas del planeta.

Rodri controla un balón en el partido de la pasada temporada ante el Chelsea. Europa Press

Aquellas palabras llegaron en un momento en el que el futuro de Rodri todavía estaba en el aire. El futbolista tenía contrato con el Manchester City hasta 2027 y evitaba pronunciarse sobre su próximo destino mientras España competía por el Mundial.

Finalmente, el desenlace ha sido diferente al que muchos podían imaginar. Rodri no jugará en el Santiago Bernabéu, sino que se ha convertido en una de las grandes apuestas del Barcelona. El conjunto azulgrana ha pagado alrededor de 60 millones de euros más variables por su fichaje y le ha firmado hasta 2030.

Durante su presentación, el centrocampista explicó que el proyecto azulgrana fue su primera opción pese a contar con otras propuestas. Ahora, después de aquellas palabras de Lama tras el Mundial, Rodri afronta una nueva etapa en LaLiga y lo hace precisamente con la camiseta del Barça, mientras el Real Madrid se queda sin el futbolista que el periodista consideraba diferencial para su centro del campo.