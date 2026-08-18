Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich, se desploma en pleno partido amistoso: la segunda vez en cuatro días

Preocupante la situación que está viviendo Jamal Musiala. El futbolista alemán volvió a desplomarse durante un partido, esta vez en el amistoso que el Bayern disputó ante el Heidenheim, apenas cuatro días después de protagonizar una escena similar en el encuentro frente al Leipzig.

El episodio se produjo alrededor del minuto 68, con el marcador igualado 2-2. Musiala, que había saltado al terreno de juego apenas ocho minutos antes desde el banquillo, cayó al césped y volvió a ser rodeado por sus compañeros, que asistieron con preocupación a una situación prácticamente idéntica a la del pasado sábado.

El internacional alemán ya había trabajado al margen del grupo en el entrenamiento del lunes, un día después de aquel primer episodio. La repetición del incidente vuelve a poner el foco sobre el estado físico del jugador y genera inquietud en el entorno del Bayern.

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