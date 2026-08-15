El triste pistoletazo de salida de La Liga 2026/27: cinco partidos que deslucen el inicio ante la última chapuza de Tebas

La Liga arranca este sábado 15 de agosto su temporada 2026/27 con solo cinco de los diez partidos previstos para la primera jornada, después de que el Mundial y un hongo en el césped de Balaídos hayan obligado a aplazar la mitad del calendario inaugural.

El campeonato español, que debía completar su jornada 1 entre el 14 y el 16 de agosto, repartirá finalmente los encuentros restantes hasta el 27 de agosto, doce días después del inicio oficial.

Solo Alavés-Getafe, Sevilla-Rayo Vallecano, Racing-Villarreal, Espanyol-Levante y Deportivo-Elche se disputarán en las fechas originalmente marcadas, entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto.

El resto de la jornada se completará de forma fragmentada: el Atlético de Madrid-Málaga el miércoles 19, el Valencia-Betis el martes 25, el Real Madrid-Real Sociedad el miércoles 26 y el Barcelona-Athletic Club el jueves 27, este último cerrando una jornada 1 que se habrá prolongado casi dos semanas.

El motivo de estos cuatro aplazamientos es la presencia de futbolistas de esos clubes en semifinales del Mundial. LaLiga había anticipado ya en julio que cualquier equipo con al menos un jugador entre los cuatro semifinalistas vería retrasado su estreno liguero, en aplicación del convenio colectivo de la AFE, que garantiza tres semanas de descanso tras la última participación mundialista y otras tres de pretemporada.

Javier Tebas defendió la medida asegurando que "todos los jugadores tendrán tres semanas de descanso tras su último partido en el Mundial y otras tres para prepararse para la nueva temporada, según el convenio colectivo".

Un hongo, la puntilla

A esos cuatro aplazamientos anunciados con semanas de antelación se sumó, apenas tres días antes del pistoletazo de salida, un quinto: el Celta-Osasuna, que iba a inaugurar la competición este domingo 16 de agosto en Vigo.

Un hongo detectado en el césped de Balaídos, agravado por las altas temperaturas de los últimos días, dejó el terreno de juego fuera de condiciones de seguridad, según confirmó el propio club celeste, que reconoció que "en estos momentos, el césped no se encuentra apto para la práctica del fútbol".

El estado del estadio de Balaídos, a 13 de agosto. EE

El encuentro se disputará finalmente el jueves 27 de agosto, coincidiendo con la fecha del Barcelona-Athletic.

La decisión no estuvo exenta de polémica. Osasuna, que quería jugar según lo previsto, cargó duramente contra LaLiga y la RFEF por comunicar el aplazamiento con solo tres días de margen. El club navarro calificó la decisión de "falta de respeto inadmisible" y acusó a la patronal de "falta de previsión y de seriedad", además de anunciar la devolución del importe de las entradas ya vendidas para el partido suspendido.

En su comunicado, Osasuna fue más allá al denunciar que existía un acuerdo entre ambos clubes para una nueva fecha que fue ignorado unilateralmente, obligando al equipo rojillo a jugar dos partidos en cuatro días entre el 24 y el 27 de agosto.

Contraste con la Premier

Mientras La Liga arranca fragmentada, la Premier League empezará su temporada el viernes 21 de agosto con los diez partidos de la jornada completa de golpe, encabezadas por el duelo entre el vigente campeón, el Arsenal, y el Coventry City.

La competición inglesa, que también tuvo clubes con jugadores en la recta final del Mundial, resolvió el calendario sin necesidad de dividir su jornada inaugural en dos semanas, algo que en España se ha convertido en la imagen de un arranque deslucido y sin la intensidad simultánea que caracteriza a un estreno de Liga.

La brecha económica

Al desorden del calendario se suma un contraste que ya es estructural: la diferencia de gasto en fichajes entre La Liga y la Premier League.

Los clubes ingleses acumulan alrededor de 2.450 millones de euros invertidos este verano, frente a los cerca de 565 millones gastados por el conjunto de equipos españoles, de los que casi 430 millones corresponden solo a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Eso deja a los otros 17 clubes de La Liga con una inversión media de apenas 8 millones de euros por equipo.

La distancia se agranda si se mide en términos de gasto neto: mientras La Liga presenta un balance negativo de 223 millones de euros entre compras y ventas, la Premier League supera los 1.030 millones negativos, una cifra que en términos absolutos multiplica varias veces la capacidad de inversión española, aunque revela también el diferente tamaño de sus economías.

Según datos recogidos por el portal especializado Transfermarkt, los clubes ingleses han gastado ya más que Bundesliga, La Liga, Ligue 1 y Serie A juntas.

Yan Diomande, de 19 años, ha sido el fichaje más caro de La Liga: 125 millones de euros. Real Madrid

De las cinco grandes ligas europeas, La Liga se mantiene en la cuarta posición del ranking de gasto, únicamente por delante de la Ligue 1 (392,15 M€), y muy lejos de Premier League, Serie A (879,05 M€) y Bundesliga (589,95 M€).

Y sin sus tres grandes, el campeonato español apenas sería la novena competición en desembolso en el mercado, superado por ligas como la segunda inglesa, la Superliga turca, la Saudí Pro League y la de Portugal.

Los únicos fichajes españoles que ha superado los 60 millones de euros esta ventana son los del extremo costamarfileño Yan Diomande, por los 125 'kilos' pagados por el Real Madrid al Leipzig, y el del inglés Anthony Gordon, por los 70 que le ha costado al Barcelona para ficharle del Newcastle.

El resultado de todo ello es una jornada 1 que, lejos de ofrecer la foto habitual de arranque simultáneo, se disputará en tres tandas distintas repartidas en casi dos semanas, mientras las principales rivales europeas ya han cerrado su primera fecha por completo.

Para LaLiga, la combinación de aplazamientos deportivos previstos, un problema de infraestructura de última hora y una brecha financiera que se repite temporada tras temporada dibuja un inicio de curso que vuelve a situar a la competición española a remolque de sus vecinos continentales.