Ronaldo y Roberto Carlos compran el 80% de un club de la tercera división brasileña

El 22 de julio Roberto Carlos ya hablaba abiertamente del interés en comprar el Inter de Limeira y menos de un mes después, el anuncio se ha hecho oficial: La leyenda del Real Madrid y Ronaldo Nazario compran el club que actualmente juega en la tercera división del Campeonato de Brasil.

La operación se ha llevado a cabo junto con otros socios y se enmarca dentro de una profunda transformación del fútbol brasileño, en la que cada vez más clubes apuestan por adoptar el modelo de sociedad anónima, es decir, convertirse en empresas privadas.

A través de un comunicado, el Inter de Limeira ha convocado para el próximo 31 de agosto una reunión en la que se llevará a cabo la firma del contrato del nuevo modelo de gestión. Ronaldo y Roberto Carlos se harán con el 80% de las acciones del club.

La operación se ha realizado junto con Enrico Ambrogini, responsable de gestión futbolística al que ya conocen por Zorrilla, además de un socio africano y otro árabe.

El antiguo CEO del Figueirense estará al frente del club, mientras que Ronaldo y Roberto Carlos ejercerán como meros inversores del equipo paulista junto con el príncipe saudí Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud y otro socio, que prevén inversiones de hasta 75 millones en los próximos diez años.

Según adelantó el exlateral del Real Madrid hace tres semanas en una entrevista en el programa Debate em Jogo, del canal Wamo, "poco a poco" pretenden "volver a involucrarse en el fútbol del interior" del país con dos objetivos: "Seguir formando grandes jugadores para la selección y reorganizar esos clubes".

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA INTERNACIONAL DE LIMEIRA



CONVOCAÇÃO — ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA



O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Internacional de Limeira, no uso de suas atribuições e na forma do artigo 19 do Estatuto, em conjunto com o Vice-Presidente e o… pic.twitter.com/kJrm5lxbBY — A.A. Internacional (@interdelimeira) August 13, 2026

El Inter de Limeira es un modesto club del interior del estado de São Paulo que vivió su época de máximo esplendor en la década de los 80, cuando venció el Campeonato Paulista (1986) y se proclamó campeón de la segunda división de la Liga (1988).

Fundado el 5 de octubre de 1913, en la ciudad de Limeira, la Associação Atlética Internacional surgió a partir de un antiguo equipo de la ciudad conocido como 'Barroquinha'.

Adoptó el nombre de Internacional para homenajear a los migrantes japoneses, italianos, alemanes y portugueses que se afincaron por aquella época en el municipio.

Ronaldo ya tiene experiencia en la gestión de equipos de fútbol. El exdelantero del Real Madrid y del Barcelona anunció en diciembre de 2021 la compra del Cruzeiro de Belo Horizonte, donde se formó como jugador antes de dar el salto a Europa, y lo vendió en abril de 2024 a un empresario local.

El exdelantero también adquirió el control del Real Valladolid en 2018, aunque vendió su participación el año pasado, en medio de una grave crisis de resultados del conjunto español.