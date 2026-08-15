Ferran Torres ficha por el PSG hasta 2031 y el FC Barcelona ingresa 50 millones de euros

El futbolista valenciano, héroe de España en el último Mundial, jugará en París las próximas cinco temporadas a las órdenes de Luis Enrique.

El Paris Saint-Germain ha hecho oficial este sábado el fichaje de Ferran Torres, que deja el FC Barcelona a cambio de 50 millones de euros.

El delantero español, de 26 años, firma un contrato de cinco temporadas -hasta 2031- con el campeón francés y se pone desde ya a disposición de Luis Enrique, con quien vuelve a coincidir tras su etapa en la selección española.

La operación se ha cerrado después de una negociación acelerada en los últimos días entre PSG y Barcelona. El acuerdo contempla un pago próximo a los 50 millones de euros, sin que trasciendan por ahora complementos que puedan elevar la cantidad final.

El futbolista viajó a París el viernes para completar el reconocimiento médico, la firma contractual y los últimos trámites antes del anuncio oficial.

Ferran llega al Parque de los Príncipes como una alternativa polivalente para el frente de ataque. Puede ocupar ambos extremos, jugar por detrás del delantero o actuar como referencia, una posición en la que ganó protagonismo durante su etapa final en Barcelona.

Su capacidad para atacar el área, moverse entre líneas y finalizar acciones ofrece a Luis Enrique una pieza versátil para una plantilla exigida por las defensas de la Ligue 1 y de la Champions League.

El reencuentro con el técnico asturiano es uno de los elementos centrales del movimiento. Luis Enrique conoce bien al atacante de su ciclo al frente de España, donde Ferran fue un futbolista relevante por su movilidad, su presión sin balón y su llegada al gol.

El PSG incorpora así a un internacional contrastado, en plena madurez competitiva y con experiencia en las principales competiciones europeas.

Venta necesaria

Para el Barcelona, la venta supone una entrada económica significativa en un verano condicionado, una vez más, por la necesidad de ajustar su planificación deportiva y financiera.

El club azulgrana percibe una cifra cercana a la que pagó al Manchester City por el futbolista en enero de 2022, cuando su incorporación se cifró en 55 millones de euros más variables. Además, la estructura de la venta evita que el Barcelona tenga que abonar una cantidad adicional al club inglés.

La salida obliga al Barcelona a reordenar su ataque. Ferran había dejado de ser una presencia fija en el once, pero mantenía peso por su capacidad para asumir distintos roles ofensivos y competir por minutos tanto en la banda como en el carril central.

Su marcha abre espacio en la plantilla y libera masa salarial, aunque también resta un recurso de rotación a la delantera azulgrana. El gran deseo sigue siendo Julián Álvarez, pero surgen alternativas como el colombiano Luis Suárez, del Sporting de Portugal.

El valenciano cierra su etapa en el Camp Nou con el respaldo de haber sido una solución frecuente en momentos de necesidad. En sus últimas temporadas, especialmente bajo la dirección de Hansi Flick, alternó la banda con funciones de delantero centro y elevó su incidencia goleadora.