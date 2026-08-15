El Barça hace una tercera oferta al Manchester City por Rodri de 70 millones de euros y espera cerrar el acuerdo

El FC Barcelona ha presentado una tercera oferta al Manchester City para fichar a Rodri Hernández.

La nueva propuesta alcanza los 70 millones de euros y acerca al club azulgrana a las exigencias económicas del conjunto inglés, que esta semana situó el precio de salida del centrocampista en torno a los 82 millones.

El Barça confía en que este movimiento resulte suficiente para cerrar una operación que cuenta con el visto bueno del futbolista, aunque todavía espera la respuesta definitiva del City.

La oferta mejora los dos intentos anteriores del Barcelona. El primero, de 45 millones de euros más variables, fue rechazado; el segundo podía alcanzar cerca de 65 millones si se cumplían los bonus acordados, pero tampoco convenció a los dirigentes ingleses.

El tercer acercamiento, adelantado por el periodista Ben Jacobs, sitúa al Barça a unos 12 millones de la cantidad fija que, según las informaciones procedentes de Inglaterra, pretendía obtener el Manchester City.

La principal garantía para el club azulgrana está en la posición de Rodri. El mediocentro dio el 'sí' al Barcelona y existe un acuerdo en las condiciones personales de su futuro contrato, por lo que la negociación depende exclusivamente de que los clubes encuentren un punto de encuentro.

El Barça interpreta que la voluntad del jugador puede favorecer un desenlace próximo, pero no considera resuelta la operación mientras no llegue la aceptación desde Mánchester.

Rodri Hernández AFP7 Europa Press

La última propuesta incluye una mejora relevante en la parte garantizada del pago y podría incorporar variables que eleven el montante final. El City valora al internacional español por encima de los 70 millones y hasta ahora ha mantenido una posición firme, pese a que Rodri entra en el último año de contrato.

El margen entre las partes se ha reducido, pero el desenlace seguirá condicionado por la estructura exacta de la oferta: el peso del fijo, los incentivos y los plazos de pago.

En el Barcelona creen que la operación ha entrado en su tramo decisivo. La venta de Ferran Torres al PSG por 50 millones de euros ha liberado capacidad financiera para elevar la apuesta por el mediocentro.

El club catalán prioriza reforzar la base de su centro del campo y considera a Rodri una pieza capaz de asumir un rol inmediato en el proyecto de Hansi Flick.

Rodri, de 30 años, se presentó el viernes en la ciudad deportiva del Manchester City. Enzo Maresca explicó después de la sesión que el jugador se encuentra en fase de recuperación tras una pequeña intervención en la espalda y confirmó que lo había visto en buenas condiciones.

El City tiene este domingo la final de la Community Shield contra el Arsenal, un compromiso que puede añadir presión temporal a una negociación aún abierta.

La posición del Manchester City responde también a su propia planificación. El club inglés pretende maximizar el ingreso por la eventual salida de Rodri para activar su mercado, con Enzo Fernández entre los objetivos señalados.

El Chelsea, que puso el viernes como fecha límite, exigía alrededor de 140 millones de euros por el argentino, mientras que la prevista salida de Tijjani Reijnders al Al Qadsiah por 60 millones aliviaría parte de la ecuación financiera.

El Barça, por tanto, ha dado un paso importante, pero no definitivo. Los 70 millones de euros reflejan su voluntad de aproximarse a la tasación inglesa sin alcanzar aún los 82 millones pretendidos.

Con el acuerdo personal encarrilado y la diferencia reducida, la decisión queda ahora en manos del Manchester City.