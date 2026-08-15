El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje del 'Cuti' Romero a cambio de 40 millones de euros

El Atlético de Madrid ha hecho oficial este sábado el fichaje de Cristian 'Cuti' Romero, central argentino de 28 años, procedente del Tottenham Hotspur. La operación se cierra por 40 millones de euros, una cifra que incluye variables, y el futbolista firma hasta el 30 de junio de 2031.

Romero aterriza en el Metropolitano para reforzar una línea defensiva que el equipo de Diego Simeone necesitaba apuntalar tras una temporada marcada por la falta de regularidad atrás.

El internacional argentino llega con jerarquía, experiencia en la élite europea y el perfil competitivo que el técnico rojiblanco suele demandar para el eje de la zaga.

El central, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, pone fin a una etapa de cinco temporadas en el Tottenham, club al que llegó en 2021 y del que fue capitán durante el último curso.

Antes de concretarse su llegada a Madrid, el futbolista se despidió públicamente de la afición de los Spurs, reconociendo que su paso por el norte de Londres le dejó experiencias determinantes y recordando especialmente la conquista de la Europa League en 2025.

La negociación se resolvió después de semanas de conversaciones entre el Atlético y el conjunto inglés. Además de los 40 millones de euros acordados, el Tottenham se habría reservado un 15% de una futura venta del defensa, una condición que protege al club londinense ante una posible revalorización del jugador en el fútbol español.

Con su incorporación, el Atlético suma un central de gran capacidad para defender hacia delante, agresivo en los duelos y con personalidad para asumir responsabilidades en salida de balón.

'Cuti' Romero, en un partido con el Tottenham. Eu

Su llegada también permite a Simeone elevar el nivel competitivo de una defensa que deberá sostener las aspiraciones rojiblancas en La Liga, la Copa del Rey y la Champions League.

Cuti Romero puede actuar tanto como central diestro en una defensa de cuatro como en el perfil derecho de una línea de tres, una versatilidad relevante para un entrenador habituado a alternar estructuras.

Su entendimiento del juego físico, su dominio del juego aéreo y su experiencia en escenarios de máxima exigencia lo sitúan como una pieza llamada a asumir un rol principal desde el inicio.

Cuarto fichaje de Simeone

El argentino se convierte en el cuarto refuerzo del Atlético en este mercado, tras las llegadas de Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee. Su fichaje responde a una renovación amplia de la plantilla y refuerza una zona especialmente sensible para el proyecto de Simeone.

En la zaga, el Atlético había sufrido la baja del francés Clement Lenglet, rumbo al Benfica. Simeone reunirá hasta cinco centrales de primer nivel, con Romero uniéndose a Marc Pubill, Giménez, Hancko y Le Normand.

La inversión es significativa: Romero pasa a ser el defensor más caro de la historia del Atlético de Madrid. El dato refleja la importancia que el club concede a su incorporación y la voluntad de recuperar una mayor solidez defensiva, una de las señas de identidad del equipo durante la etapa del entrenador argentino.

Romero deja el Tottenham con 156 partidos y 13 goles en su historial con los Spurs. En el Atlético compartirá vestuario con compatriotas como Julián Álvarez y buscará trasladar al fútbol español el liderazgo que exhibió en Inglaterra y con la selección argentina.