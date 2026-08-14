Leo Messi: "Mi padre trabajaba todo el día, se iba de madrugada y volvía de noche. Se sacrificaba para que no nos faltara nada"

En una de sus charlas más íntimas y reveladoras, concedida al canal de streaming argentino LUZU TV en Miami a comienzos de año, Lionel Messi abrió las puertas de su memoria familiar.

Lejos de los flashes de las canchas y en la comodidad de su hogar estadounidense, el astro del fútbol mundial repasó los sacrificios de infancia que cimentaron su histórica carrera y que ahora cobran mayor relevancia tras la muerte de su padre Jorge.

Messi recordó la figura de su padre no solo como su representante deportivo, sino como el gran motor de su infancia en Rosario.

Con profunda admiración por el esfuerzo diario de su progenitor, el diez rememoró: "Mi viejo trabajaba todo el día, se iba a la madrugada y no volvía hasta el otro día a la noche. Yo prácticamente no lo veía, y cuando llegaba lo primero que hacía era llevarme a entrenar o acompañarme a un partido. Yo veía todo el sacrificio que hacía para que a nosotros nunca nos faltase nada".

Este esfuerzo cotidiano de Jorge Messi marcó la ética de trabajo del futbolista, quien de niño buscaba constantemente su mirada: "Siempre necesité la aprobación, por decirlo de alguna manera, o la opinión de mi viejo de chiquito. Yo terminaba un partido y le preguntaba cualquier cosa".

La historia del astro también está indisolublemente ligada a las batallas de su madre, Celia Cuccittini. Durante su infancia, la familia enfrentó el costoso tratamiento de crecimiento de Leo, una etapa marcada por las dificultades económicas

Messi recordó la entereza de su madre para conseguir los recursos en Rosario: "Teníamos que ir hasta Malvinas, en la otra punta de Rosario para nosotros, y a mi vieja la hacían ir todos los días a buscar la plata. Y cuando le decían que se la iban a dar, en esa época, no le daban ni cinco o diez pesos. A veces iba y le decían que no estaba el tipo que se la tenía que dar".

Leo Messi, junto a su padre Jorge Instagram

El dolor de la posterior separación familiar al mudarse a España fue otro de los pasajes que Messi abordó con sincera madurez.

Explicó que el regreso de su madre a Rosario estuvo motivado por la necesidad de cuidar de su hermano: "Mi vieja, yo creo que más por mi hermano que por mi hermana en sí, decidió volver a Rosario. La excusa era que mi hermana no se adaptaba, pero yo creo que era por el nene, que ella siempre estuvo muy pendiente de él".

A pesar de la distancia física que impuso el desarraigo en Barcelona, el capitán de la selección argentina subrayó que los lazos familiares permanecieron intactos: "Nunca perdimos ese amor de hermano, de padre a hijo, de hijo a padre, de familia y de unión. En todos los momentos duros, siempre estuvimos más unidos que nunca".

De esta forma, Messi dejó en claro que sus valores provienen de su hogar.