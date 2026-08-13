Robert Lewandowski, 37 años: "Mi padre hacía un viaje de cuatro horas solo para que yo pudiera entrenar"

Robert Lewandowski es, sin lugar a dudas, uno de los delanteros más letales y reconocidos en la historia del fútbol moderno. Sus registros goleadores lo han catapultado al Olimpo del deporte rey, consolidándolo como una figura histórica.

Sin embargo, detrás de los trofeos, los récords y el estrellato internacional, se esconde una historia de perseverancia, superación física y, sobre todo, un inmenso sacrificio familiar. El camino del astro polaco no estuvo pavimentado con facilidades, sino con interminables viajes en coche y una fe inquebrantable por parte de su entorno.

Nacido en la capital polaca, Varsovia, pero criado en la pequeña localidad de Leszno, el joven Robert pronto mostró una afinidad innata por el balón. Sus padres, Krzysztof e Iwona, ambos deportistas, reconocieron de inmediato su pasión, pero el ecosistema futbolístico no siempre fue acogedor para él.

En sus primeros años, se vio obligado a competir con niños mayores en un club modesto. Físicamente, el reto era monumental y, en ocasiones, frustrante. Tal y como confesó el propio delantero en una emotiva carta publicada en The Players' Tribune: "Era muy difícil, porque yo era muy tímido y delgado, y dos años de diferencia son mucho a esa edad".

Lejos de rendirse ante la evidente desventaja física frente a sus rivales, el joven atacante compensó su falta de envergadura con técnica, inteligencia táctica y una voluntad de hierro.

Pero esa determinación habría sido completamente estéril sin el soporte incondicional de su familia. Las instalaciones de entrenamiento quedaban muy lejos de su hogar, lo que suponía un verdadero reto logístico diario. En el mismo medio, Lewandowski reflexionó sobre este punto vital de su infancia: "Si no hubiera tenido unos padres dispuestos a llevarme, mi sueño de ser futbolista habría terminado antes incluso de empezar".

El esfuerzo de su padre, Krzysztof, fue el verdadero motor que mantuvo vivo ese sueño juvenil. Las jornadas eran extenuantes y exigían una devoción absoluta. "Después del colegio me llevaba a entrenar, esperaba dos horas mientras terminaba la sesión y después me llevaba a casa. Llegábamos sobre las diez de la noche. Así que sí, era un viaje de cuatro horas para mi padre solo para que yo pudiera entrenar", rememoraba el jugador, dejando claro que cada gol que anota en la actualidad lleva impregnado el sudor de aquellos años.

Trágicamente, su padre falleció cuando Robert tenía apenas 16 años, antes de poder ver a su hijo debutar en la élite profesional. Poco después, el Legia de Varsovia lo descartó argumentando que era demasiado frágil. Fue un golpe devastador, pero el delantero canalizó ese dolor para reinventarse, fortaleciendo su cuerpo hasta convertirse en la máquina competitiva que es hoy.

En la actualidad, aquel niño tímido es un gigante absoluto del área. Robert Lewandowski es la prueba viviente de que, en el fútbol, el amor y el sacrificio de unos padres son tan determinantes como el don para marcar goles.