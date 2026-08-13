Marcos Llorente estalla por el eclipse y la situación en España: "Le dais un bombo descomunal con todo lo que está pasando"

Marcos Llorente, en la expedición de España en el Mundial 2026. Europa Press

Marcos Llorente volvió a situarse en el centro del debate en redes sociales tras el eclipse solar del miércoles. El futbolista del Atlético de Madrid publicó un mensaje para responder a las críticas recibidas por sus publicaciones previas sobre el fenómeno.

En su comunicado, rechazó haber invitado a sus seguidores a mirar al Sol sin protección y cuestionó la repercusión que instituciones y medios han dado al acontecimiento.

La polémica se había activado un día antes. Llorente había recurrido a la ironía en Instagram después de recibir preguntas sobre si contemplaría el eclipse.

El centrocampista mostró unas gafas con forma de oveja, aludió a una supuesta promoción de su proyecto Free Human Global y terminó por precisar que no pensaba observarlo.

La secuencia generó reacciones críticas. Parte de los comentarios interpretó que el jugador trivializaba las recomendaciones de seguridad para seguir el evento astronómico. Llorente respondió este miércoles con un texto extenso para negar esa lectura.

El jugador sostuvo que la imagen de las gafas buscaba señalar la intensa promoción informativa desplegada durante las semanas previas.

Su crítica no se dirigió solo a la cobertura. Llorente vinculó esa atención pública con otros asuntos de actualidad y recurrió a una expresión de tradición romana para definirlo: "Al final, es lo de siempre: pan y circo. Mantener a la gente entretenida, mirando hacia otro lado".

Marcos Llorente, en una foto publicada en sus redes sociales. Instagram

Llorente no contempló el fenómeno. Más tarde, compartió una imagen de una botella cuya etiqueta incluía la palabra eclipse y la presentó como la única versión del evento que vería durante la jornada.