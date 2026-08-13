Marcos Llorente estalla por el eclipse y la situación en España: "Le dais un bombo descomunal con todo lo que está pasando"
El futbolista de la Selección y del Atlético de Madrid ha estado en el centro de la polémica por sus opiniones sobre el eclipse.
Más información: Marisa Martín-Blázquez, periodista: "Me parece respetable que Marcos Llorente no quiera ver el eclipse, pero es polemista por naturaleza"
Marcos Llorente volvió a situarse en el centro del debate en redes sociales tras el eclipse solar del miércoles. El futbolista del Atlético de Madrid publicó un mensaje para responder a las críticas recibidas por sus publicaciones previas sobre el fenómeno.
En su comunicado, rechazó haber invitado a sus seguidores a mirar al Sol sin protección y cuestionó la repercusión que instituciones y medios han dado al acontecimiento.
La polémica se había activado un día antes. Llorente había recurrido a la ironía en Instagram después de recibir preguntas sobre si contemplaría el eclipse.
El centrocampista mostró unas gafas con forma de oveja, aludió a una supuesta promoción de su proyecto Free Human Global y terminó por precisar que no pensaba observarlo.
La secuencia generó reacciones críticas. Parte de los comentarios interpretó que el jugador trivializaba las recomendaciones de seguridad para seguir el evento astronómico. Llorente respondió este miércoles con un texto extenso para negar esa lectura.
El jugador sostuvo que la imagen de las gafas buscaba señalar la intensa promoción informativa desplegada durante las semanas previas.
Su crítica no se dirigió solo a la cobertura. Llorente vinculó esa atención pública con otros asuntos de actualidad y recurrió a una expresión de tradición romana para definirlo: "Al final, es lo de siempre: pan y circo. Mantener a la gente entretenida, mirando hacia otro lado".
Llorente no contempló el fenómeno. Más tarde, compartió una imagen de una botella cuya etiqueta incluía la palabra eclipse y la presentó como la única versión del evento que vería durante la jornada.
Comunicado de Marcos Llorente
Me hace mucha gracia que algunos medios de comunicación y televisiones estén diciendo cosas sobre mí que yo nunca he dicho. Pero bueno, a estas alturas ya conocemos el nivel de este mundo.
Yo NUNCA he dicho que tengáis que ver el eclipse sin gafas.
Lo que me llama la atención (de ahí mi foto de las gafas) es el bombo descomunal durante semanas que le estáis dando al eclipse: la televisión, el gobierno, aplicaciones, horarios, mapas, regalando gafas, hasta una playlist.
Y precisamente ahora, con todas las cosas que están pasando. ¡Vaya!
Al final, es lo de siempre: pan y circo. Mantener a la gente entretenida, mirando hacia otro lado.
A mí me da exactamente igual si la gente decide verlo, si decide no verlo, si lo ve con gafas (siete han sido descatalogadas, por cierto), sin gafas, haciendo el pino o exponiendo los huevos al eclipse.
Así que, de verdad, vivid un poco, disfrutad y dejad vivir.
Porque no todo el mundo tiene por qué pensar como vosotros ni hacer las cosas como vosotros queréis.